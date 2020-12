Potresi so povezani po vsem svetu in ne mirujejo

Povezano potresno delovanje na svetu. FOTO: Quantectum



Verjetnost potresov še ni minila

Potresne prelomnice v regiji in lokacija potresa. FOTO: Quantectum

Potres se je zgodil v bližini severozahod-jugovzhod potekajočega aktivnega preloma, ki poteka južno od Petrinje. Zaradi premikanja tektonskih plošč, se širše območje Hrvaške in sosednjih dežel stiska približno v smeri severozahod-jugovzhod, na območju Hrvaške in Južne Slovenije pa so trenutno prisotne le šibke strižne sile, pravijo v inštitutu Quantectum V teh dneh je širše območje Hrvaške (območje osrednje Italije in severnega Balkana) pod vplivom tektonskih valov z največjo valovno dolžino okrog 21.000 kilometrov, ki se premikajo z največjo hitrostjo približno 80 kilometrov na dan. Ti valovi povzročajo relativno šibak strižni vlek.Kljub majhnim strižnim napetostim in strižnim vlekom pa je Quantectumov sistem za prognozo potresov (Quantectum Earthquake Forecasting System, QEFS) v zadnjih dneh na območju Hrvaške in sosednjih dežel zaznal prisotnost močno seizmično aktivnih tektonskih valov, ki so še pred hrvaškim potresom prožili številne potrese drugod po svetu, predvsem na območju Indonezije, Filipinov, Arabskega morja, vzhodne Turčije in Južne Amerike.Na sliki so prikazani povezani potresi, ki so se zgodili na seizmično aktivnih tektonskih valovih, ki prečkajo Hrvaško v dneh pred hrvaškim potresom. Vsi potresi so obkroženi s koncentričnimi krožnicami. Modra do rdeča barva prikazuje polje strižnih vlekov zaradi tektonskih valov, ki so vidni kot obarvane sence. Aktivni valovi, ki prečkajo severni Balkan, so prikazani z obarvanimi polnimi črtami. Model na sliki so izračunali 2. decembra letos.Najmočnejši povezan potres na valu, ki prečka tudi ozemlje Hrvaške, se je zgodil v bližini Los Lagosa (Čile) 27. decembra, z magnitudo 6,7, in je dvignil ocenjeno verjetnost proženja šibkih do zmernih potresov z magnitudo nad 4,5 na vseh območjih, ki jih ta val prečka (vključno z osrednjo Italijo in severnim Balkanom), na 98 odstotkov.Verjetnost proženja potresov z magnitudo nad 5.5 je še vsaj sedem dni najmanj 30-odstotna, z magnitudo nad 6.0 pa je najmanj 17-odstotna, po tednu dni pa bo, če se seizmična aktivnost ob valovih ne spremeni, verjetnost padla na šest odstotkov. Šibak do zmeren potres na območju osrednje Italije in severnega Balkana je bil v dneh takoj po potresu v Čilu sicer pričakovan, verjetnost za močan potres z magnitudo nad 6 pa je bila relativno velika, več kot 17-odstotna.Dejanski potres na Hrvaškem se je zgodil ob nestabilni tektonski prelomnici, ki jo v teh dneh prečka močan tektonski val z relativno majhno valovno dolžino. Ta val lahko proži potrese ob nestabilnih tektonskih prelomnicah, medtem ko na stabilne tektonske prelomnice ne vpliva. Val ima valovno dolžino približno 10.500 kilometrov in potuje s hitrostjo približno 5 kilometrov na dan. Podrobno poročilo o potresu pri Petrinji na Hrvaškem bo v prihodnjih tednih objavljeno na spletni strani podjetja Quantectum , ki ga je soustanovil Jure Žalohar in ima tudi večinoma slovenski znanstveni odbor, zaradi švicarskega vložka pa ima sedež v Švici.Močan potres danes ob 11.19.54, z magnitudo 6,4, je imel epicenter 3 kilometre jugozahodno od Petrinje, na ocenjeni globini okoli 10 kilometrov. Pred glavnim potresom sta se dan prej zgodila dva predpotresna sunka z magnitudo 5,2. Na sliki zgoraj je epicenter glavnega potresa, obkrožen s koncentričnimi krožnicami. Rdeče črte so znani aktivni prelomi