Prehranska tranzicija, dobra za okolje in zdravje

Eden najbolj učinkovitih načinov za zmanjšanje toplogrednih izpustov je zmanjšanje pridelave in potrošnje mesnih in mlečnih izdelkov, saj največji delež toplogrednih emisij kmetijstva nastane v živinoreji ter pri izsekavanju gozdov za nove pašne površine in površine za pridelavo krme. Prehod na rastlinsko prehranjevanje lahko olajšajo rastlinski nadomestki mesa. Da imajo ti poleg laboratorijsko vzgojenega mesa lahko ključno vlogo pri prepolovitvi emisij kmetijstva do leta 2030, poudarja tudi šesto poročilo IPCC, medvladnega panela za podnebne spremembe. O tem, kaj so rastlinski nadomestki mesa, zakaj se potrošniki odločajo zanje, kaj je pokazal pregled ponudbe teh izdelkov v Sloveniji, in o trendih na svetovnem trgu je tekla beseda na okrogli mizi v organizaciji Umanotere - Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.