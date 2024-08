Preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja v 19 občinah obalno-kraške in goriške statistične regije. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta danes prenehala izvajati poostren nadzor.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je bila razglašena v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba.

Požar nad Borovcem pri Kočevski Reki pomagal dokončno pogasiti dež Požar, ki je v petek zvečer znova izbruhnil nad Borovcem pri Kočevski Reki, je dokončno pogašen. K temu je pomembno prispeval dež, ki je v nedeljo in ponedeljek zajel tudi Kočevsko. Pragozd Krokar je ostal nedotaknjen. »Danes smo območje iz zraka pregledali s termovizijsko kamero, ki na požarišču ni zaznala vročih točk. Prav tako nikjer ni videti dima ali ognja. Tako lahko z gotovostjo rečemo, da je požar pogašen,« je za STA povedal namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič. Gorelo je na strmem in težko dostopnem območju na višini med 800 in 900 metri. Ogenj je zajel območje, veliko 35 hektarjev, koliko gozda je pri tem pogorelo, pa je po Kaliničevih besedah težko reči, saj so vmes tudi skalnata območja in območja, kjer ni gorelo. »Gorelo je predvsem pri tleh, požar pa se ni razširil v krošnje. Tako je zgorelo zelo malo dreves,« je dejal.

Ukrep je bil na celotnem območju neprekinjeno v veljavi od 10. avgusta, v najbolj ogroženih občinah v slovenski Istri in na Krasu pa že od 17. julija. Po daljšem sušnem obdobju je v noči na nedeljo začelo občasno deževati tudi v teh krajih.

V obdobju razglašene velike požarne ogroženosti je bilo v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati in odmetavati predmete, ki lahko povzročijo požar.

Sprva spremenljivo do pretežno oblačno

Po včerajšnjem in sinočnjem bolj burnem vremenskem dogajanju se bo danes popoldne delno razjasnilo. Še bodo nastale posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo pihal šibak severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo zjutraj ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V četrtek bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v gorskem svetu. V petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.