Golob pozval ministra Brežana, naj zamrzne odstrel 230 medvedov

Predsednik vlade Robert Golob je ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana pozval, naj zamrzne vse odločbe za odvzem divjih zveri iz narave. Golob meni, da je treba ponovno preučiti, ali je odvzem zveri, kot je predviden, najbolj ustrezen.

Prvi je o tem poročal spletni portal 24ur.

Golobov odziv se nanaša na odločbo o odstrelu 230 medvedov v letošnjem letu, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo prejšnji teden. Odstrelu medvedov nasprotujejo tudi nekatere slovenske nevladne organizacije – prepričane so, da odločitev ministrstva pomeni kršitev slovenske in evropske zakonodaje.

Odziv ministrstva za naravne vire in prostor še čakamo.

Kot smo poročali, je ministrstvo za naravne vire in prostor prejšnji četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odstrel 230 rjavih medvedov, kar je največ doslej. Namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanje zdravja in varstva ljudi, je pojasnil minister Brežan. Strokovni predlog, na katerem temelji odlok, so pripravili na zavodu za gozdove in zavodu za varstvo narave, pri čemer so upoštevali ekspertizo biotehniške fakultete univerze v Ljubljani.

Populacijo rjavega medveda v Sloveniji, ki šteje okoli 1100 živali, želijo v prihodnjih letih zmanjšati na okoli 800, kar naj bi omogočalo obvladljivo sobivanje medveda in človeka, je povedal Brežan in pojasnil, da so na ministrstvu temeljito preučili tudi druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar te zaradi številčnosti medvedov ne pridejo v poštev.

Kritike okoljevarstvenih organizacij

Na odločbo z dovoljenjem za odstrel medvedov so se včeraj z javnim pismom, ki so ga v že v nedeljo poslali v Bruselj, ostro odzvali v Društvu za dobrobit živali AniMa, društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green. Slovenija po njihovem mnenju z njo krši slovensko in evropsko zakonodajo, ki takšnega dovoljenja za odstrel medvedov ne dopušča.

Projektna skupina, ki sta jo financirali Slovenija in Evropska komisija, je po njihovih navedbah ugotovila, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod. »V Sloveniji se medvede še vedno načrtno krmi ter dovoli kvotno odstreljevati za trofeje in prodajo mesa, zato je dvom v prevlado koristi okolja pred interesi dobička in zadovoljitve človekovih osebnih vzgibov pri odstrelu 230 medvedov neizogiben,« so zapisali.

Danes so odločbo obsodili tudi v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, kjer zahtevajo dosledno upoštevanje zakonodaje o zaščiti medveda in volka kot zavarovanih vrst živali ter blokado »vsakršnega masovnega odstrela«. »Po naših podatkih gre že za tretjino vse populacije,« so opozorili.