Premog do 2036 ali 2038, pravijo v GZS

Lignit bi po predlogu vlade v Šoštanju nehali izkopavati 2033. FOTO: Brane Piano/Delo

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so obravnavali strategijo za izhod iz premoga in pravičen prehod, pri čemer je, predsednik GZS, opozoril na dosedanjo kakovostno oskrbo z elektriko. Ta bo še naprej taka, če bodo določili primeren rok za upostitev premoga, ki ga vidijo v letih med 2036 in 2038.Za ohranitev 15- do 20-odstotne uvozne odvisnosti je Gorjup omenil še potrebo po izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Jedrsko elektrarno Krško in podaljšanje njenega obratovanja do 2043. Poleg tega bi morali do 2025 pripraviti vso dokumentacijo in tudi dovoljenja za drugo jedrsko elektrarno, vzpostaviti možnosti nadaljnjega razvoja Šaleške energetske lokacije, kar bi predstavljale plinsko parne enote. Nazivno moč obnovljivih virov energije pa bi povečali s 300 na 1000 megavatov.Podpredsednik GZSiz Gen energije je dejal, da podpirajo prehod v nizkoogljično družbo, elektrifikacijo in digitalizacijo. Za to potrebujemo zanesljive in tudi konkurenčne sisteme oskrbe z energijo. »Od države pričakujemo celovit načrt nadomeščanja premoga z domačimi viri energije in povišanja stopnje zanesljivosti sistema,« pravi Levičar, ki sicer meni, da je še prezgodaj za določanje roka za opustitev premoga, saj še nimamo strategije za to.»Šele z objavo strategije za opustitev premoga do leta 2033, so začeli zvoniti vsi alarmi, zasanjanosti ni več,« je ugotovil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturoin pogovor ocenil kot korak v pravo smer. Spomnil je, da strategija omogoča črpanje evropskega denarja za pravičen prehod premogovnih regij. Sloveniji je namenjenih 235 nepovratnih milijonov evrov. »Ne želimo si odlaganja odločitve, ker bo pelin čedalje bolj grenak,« je dodal Košorok.»Kako bomo sploh obratovali do roka, napoved je, da bo devet od desetih termoelektrarn v Evropi poslovalo negativno. Potrebovali bomo pomoč,« je bil še bolj jasen predsednik uprave HSE. Dodal je, da bo treba najti tudi nadomestilo za premog, zato bo prihodnje desetletje velik izziv.