Preti najhujša suša zadnjega pol stoletja

V nadaljevanju preberite:

Suša pri nas traja že od lani, zahod države je že zelo ogrožen, predvsem kmetijska pridelava, preskrba s pitno vodo na Obali bo v prihodnjih dneh najbrž omejena. Zaradi vročine in vetra voda še hitreje izhlapeva, kar vodi v ekstremne dogodke, kot je toča na vzhodu države. Vročinski val, ki je prezgoden, bo trajal še prihodnji teden.

Kljub vsem našim dosežkom svoj obstoj dolgujemo 20 centimetrom vrhnjega sloja prsti in dejstvu, da dežuje. To v teh časih veliko pove. Če dežja ni, tudi našega obstoja ni. Ne gre le za kmetijstvo, gre tudi za proizvodnjo energije v hidroelektrarnah in termoelektrarnah, ki potrebujejo hlajenje, gre za vodopreskrbo in še kaj, opozarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj ter dodaja, da imamo preveč romantičen pogled tako na samopreskrbo s hrano kot energetsko samopreskrbo. Brez zalivanja zdaj nič ne raste, ne znamo pa zadržati vode za to.