Prihodnost bo zelena, vključujoča in tehnološko napredna

V okviru evropskega projekta Desire, ene od iniciativ Evropske komisije pod imenom Novi evropski Bauhaus, je potekal Hackathon Desire – dvodnevni kreativni maraton, kjer so mladi ustvarjali vizijo grajenega in odprtega prostora prihodnosti. Hekaton je združil 30 posameznikov med 16. in 30. letom starosti ter prepletel znanja arhitekture, oblikovanja, strojništva, računalništva, matematike in elektrotehnike.

V Kristalni palači je šest skupin imelo priložnost sooblikovati prihodnost BTC Cityja in ustvariti vizijo za leto 2050. Iskale so načine, kako pritegniti obiskovalce, povezati različne deležnike in oblikovati trajnostne rešitve za življenje, delo, bivanje, in prosti čas. Trideset ur trajajoči izziv je tako 475.000 kvadratnih metrov površin spremenil v eksperimentalni laboratorij za snovanje idej, ki jih bo mogoče ponoviti po celi Evropi.

»Navdihujoče ideje, ki so jih prispevale ekipe, so nas navdušile, vsem sodelujočim čestitamo za njihovo inovativnost in kreativnost. Ponosni smo, da smo v letu, ko družba BTC praznuje 70 let delovanja, s hitrejšim tempom in v tesnem sodelovanju z različnimi deležniki prek evropskih in drugih projektov še bolj odločno stopili na našo pot trajnostne transformacije,« je poudaril Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

Vsi sodelujoči z mentorji in žirijo. FOTO: Anže Krže

Zeleni koridorji in tehnološko vozlišče

Vse ekipe so za reševanje problema morale upoštevati pet načel projekta – gibanje, pripadnost, krožno gospodarstvo, biodiverziteto in estetiko, kar je pri ocenjevanju upoštevala tudi štiričlanska žirija strokovnjakov. To je najbolj navdušila ne le ena, ampak dve rešitvi. Gre za dva koncepta, prvi predvideva zelene koridorje, organske ovoje stavb, modularnost zgradb in zelene kolesarske in pešpoti, drugi pa tehnološko središče, ki bi preprečilo beg možganov in trenutno ureditev spremenilo v tehnološko vozlišče, kjer bi svoj potencial lahko izkoristili visoko izobraženi kadri za raziskave na področju medicine, trajnostnih materialov, umetne inteligence in kibernetske varnosti.

»Eno je biti vizionarski, drugo pa idejo uresničiti v realnem svetu, zato združeno ekipo vidimo kot odlično kombinacijo in se veselimo nadgrajevanja in združevanja dveh svetov – arhitekture in tehnologije,« so se člani ekip strinjali s komisijo.

Mladi bi po eni strani ozelenili poti in stavbe BTC, po drugi pa ga spremenili v tehnološko vozlišče. FOTO: Anže Krže

Hekaton je v soorganizaciji z BTC izpeljal CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. »Rezultati Hackathona Desire so izjemni. Mladi so dokazali, da so ambiciozni, futuristični, zagnani. Jasno so pokazali, da si želijo prihodnosti, ki bo imela več posluha za kakovost bivanja in življenja. Prihodnosti, ki bo bolj prisluhnila okolju in naravi. Vse to kažejo njihove rešitve za še bolj trajnostno vizijo BTC Cityja. Hkrati je njihove rešitve možno uporabiti v različnih urbanih okoljih. Nekatere od njih z lahkoto konkurirajo najboljšim trajnostnim urbanim rešitvam po svetu,« je povedala izvršna direktorica CER, Ana Struna Bregar.

Mladi so jasno pokazali tudi to, da je za zeleno prihodnost pomembna estetska in družbena komponenta, zeleni prehod ne bi smel biti zgolj tehničen ali racionalen. Gledati bi morali celostno, upoštevati ljudi, stremeti k enakopravnosti, trajnosti in estetiki. Koncepti vseh ekip pa so uporabni tudi izven slovenskega okolja, kar bo bistveno prispevalo k razvoju projekta Desire in ambicijam Evropske unije, ki prebivalcem EU želi zagotoviti trajnostno, vključujočo in estetsko bodočnost.

Rešitve so prenosljive tudi drugam. FOTO: Anže Krže

Zmagovalni ekipi sta bili Ekipa 4 in ekipa Tehnopropolis. V Ekipi 4 so bili študent in študentke arhitekture Jakob Opravš, Hana Perkat, Kaja Križaj in Valentina Nedakovič. Ekipo Tehnopropolis so predstavljali računalničarji, elektrotehniki ter dijaki Leon Ciglar, Matija Podbreznik, Simon Pestotnik, Miha Bregar in Jurij Bregar ter modna oblikovalka Maja Gazvoda.

Desire je gibanje

Projekt Desire (Designing the irresistable circular society), je eden od šestih projektov v okviru pobude Evropske komisije Novi evropski Bauhaus (NEB), ki jih je Evropska komisija maja 2022 imenovala za demonstracijske projekte. Desire poskuša ustvariti trajnostne, privlačne in vključujoče urbane prostore, ki upoštevajo omejene vire planeta in reciklirane materiale. Vključuje državljane, umetnike, arhitekte, oblikovalce, urbaniste, izvajalce, gradbenike, institucije znanja ter druge poslovne in strokovne organizacije.

Desire ustvarja gibanje, ki bo postavilo nove standarde in razvilo metode, kako naj Evropa preoblikuje obstoječe mestne prostore in ustvarja nove soseske, urbanistični razvoj, prenovo in gradnjo, s spoštovanjem do planeta in različnih načinov življenja ljudi. V projektu sodeluje 24 različnih partnerjev iz petih držav – Danske, Nizozemske, Italije, Latvije in Slovenije. Nosilni partner projekta je nordijsko vozlišče za trajnostno urbanizacijo Bloxhub, ki ima sedež na Danskem.