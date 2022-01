V slovenskih gozdovih vse več risov

V nadaljevanju preberite:

Uspehi projekta doseljevanja risov za okrepitev ogrožene dinarsko-jugovzhodnoalpske risje populacije (Life Lynx) so vse bolj otipljivi. V Sloveniji se je v sezoni 2020/2021 povečalo tako število odraslih živali kot število mladičev. Prvi doseljeni ris Goru, ki je bil v naravo izpuščen maja 2019, je poskrbel za vsaj tri legla, vsa z domačo risinjo Tejo. Domača risinja Petra pa je imela lani kar štiri mladiče – risi imajo v povprečju dva – in vsi so še vedno živi. Risja populacija je še vedno zelo ogrožena, a se je trend vendarle obrnil pozitivno, ocenjuje Miha Krofel.