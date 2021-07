Prvi vročinski val je mimo. Prihaja drugi in potem tretji.

V nadaljevanju preberite:

Junijska temperaturna statistika je tukaj: rekord iz leta 2019, to je 37,5 stopinje Celzija, sicer ni bil presežen, temperature pa so segle do 36,5 stopinje Celzija. Vročinski valovi so neposredno povezani s podnebnimi spremembami, imajo pa svetovno razsežnost, saj so na severu Kanade temperature dosegle skoraj 50 stopinj Celzija, kar je presenetilo tudi klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj. Nekajdnevno ohladitev pri nas bo spremljal veter, mogoča je tudi toča.



»Danes je odlično, do zdaj pa me je vročina kar zdelovala,« je včeraj povedala Lučka Kajfež Bogataj, ki že dolgo opozarja na ugotovitve znanstvenikov, da bodo vročinski valovi pogostejši in daljši. Najtežje prenašamo prvi vročinski val, kot je bil ta, ko iz puhovke kar hitro skočimo v poletje. Treba se je prilagoditi, pravi klimatologinja, veliko je treba piti in se primerno lahko obleči. Vročina najbolj vpliva na tiste, ki kosijo na soncu, turistične delavce, šoferje in gradbenike, za katere je topli del leta prava sezona. V Franciji so po vročem poletju 2003 opravili temeljite analize. Zaradi vročine je umrlo največ starejših žensk, sledili so starejši moški, za njimi pa moški, stari od 35 do 40 let, ki delajo na prostem.