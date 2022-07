Sežiga blata iz čistilnih naprav ne bo še nekaj let

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za okolje in prostor (Mop) je v začetku maja izdalo javni poziv za sofinanciranje projektne dokumentacije za najmanj dve sežigalnici odpadnega blata iz čistilnih naprav, pred dnevi pa so se znova sestali. Po načrtih Mopa bi morale občine, ki so izrazile interes za sežig blata, nazadnje so bile to Ljubljana, Velenje in Ptuj, pridobiti gradbena dovoljenja do novembra 2023. To je precej nerealen rok, menijo v komunalnih podjetjih.

V drugi polovici 2019 je Madžarska, kamor so vozili 65 odstotkov slovenskega blata iz komunalnih čistilnih naprav, prepovedala uvoz tega blata. V Sloveniji je nastal kup črnih odlagališč, težava z blatom pa še vedno ni rešena. Vse smernice Evropske unije kažejo v smer monosežiga z izločanjem fosforja, ki je zelo pomemben za celo vrsto industrij, od umetnih gnojil do čistil, Evropska unija pa fosfate v celoti uvaža.