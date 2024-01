Vojna baterij bi lahko postala jedrska vojna

V nadaljevanju preberite:

Nekaj napovedi iz omenjene knjige se je že uresničilo. Nekatera predvidevanja so se pokazala za neuresničljiva. Toda vprašanje, kdo bo imel najsodobnejše baterije, se te dni vse pogosteje prebija na površje, pri čemer so skorajda v vsaki zgodbi omenjene Kitajska, Japonska in Južna Koreja. Tekmovanje med njihovimi baterijami je vznemirljivo tako s tehnološke kot s politične strani. Za zdaj se največ govori o baterijah za komercialno uporabo, a vsi dobro vemo, kako to poteka. Meje med civilnimi in vojaškimi tehnologijami lahko v trenutku izginejo.

Odkar je prejšnji teden kitajska startup družba Betavolt objavila, da je razvila baterijo, ki bi lahko v pametnih telefonih trajala petdeset let in je ni treba polniti, so številne oči uprte v Kitajsko. To je baterija naslednje generacije, pravijo tiskovni predstavniki družbe Betavolt, ki je že v fazi preizkušanja, po končanem testiranju se bo začela množična proizvodnja za telefone in brezpilotne letalnike. »Betavoltove baterije na jedrsko energijo lahko zadovoljijo dolgoročne potrebe v različnih scenarijih, kot so letalstvo, oprema z umetno inteligenco, medicinska oprema, mikroprocesorji, moderni senzorji, majhni droni in mikroroboti,« je poudarjeno v napovedi novega izdelka, ki bo, kot trdi omenjena družba, »Kitajski pomagal, da prevzame vodstvo v novem krogu tehnološke revolucije, ki se opira na umetno inteligenco«.