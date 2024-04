Resnični enotni trg bi pomagal pri razogljičenju

V nadaljevanju preberite:

Večina evropskih držav je sprejela različne ukrepe za omejitev posledic energetske krize, s čimer je Evropska unija dosegla, da ni bilo redukcij. Niso pa bili vsi od 439 ukrepov dobri, cene so se zvišale, delež ruskega plina se je zmanjšal, grozijo pa nove odvisnosti, države so bolj omejevale cene kot spodbujale zmanjšanje porabe. Na prihodnje krize moramo biti bistveno bolje pripravljeni, za to pa potrebujemo podatke.

Zlasti ZDA z novim vodstvom po volitvah bi lahko pomenile novo odvisnost od enega vira plina, meni Karen Pittel iz Instituta Ifo in Univerze v Münchnu. Opozorila je, da je takšno ravnanje, kot je omejevanje cen, ne pa omejevanje porabe v prihodnosti, sporno nadaljevati, odvisnost je treba zmanjšati z investicijami v obnovljive vire, večjo fleksibilnostjo energetike v Evropi in izboljšanjem učinkovitosti rabe.