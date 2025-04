Slovenci bi potrebovali 3,17 Zemlje

V nadaljevanju preberite:

Svetovni dan Zemlje, ki ga zaznamujemo 22. aprila, letos poteka pod geslom Naša moč, naš planet. Tokrat v ospredje postavlja kolektivno moč posameznikov in skupnosti pri doseganju pozitivnih sprememb. Posamezniki z lastnimi prizadevanji lahko pripomorejo k boljšemu stanju planeta, nikakor pa vsa odgovornost ne sme sloneti na njih. Spremembe v načinu proizvodnje in potrošnje se morajo zgoditi tudi na sistemski ravni. Na tem področju države in mednarodna skupnost kolektivno odpovedujejo.

Lansko leto je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev globalno in prvo v zgodovini meritev, ko je globalna povprečna temperatura presegla 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Ob sedanjem trendu naraščanja toplogrednih emisij bo svet ob koncu stoletja za tri stopinje Celzija toplejši glede na predindustrijsko obdobje. Znanstveniki opozarjajo, da bo tolikšno zvišanje globalne povprečne temperature prineslo nepopravljive posledice, a zdi se, da to nikogar ne zanima več. Namesto enega dneva v letu, ki ga namenjamo trajnostnemu in spoštljivemu sobivanju vseh živih bitij na planetu, bi morali tako živeti 364 dni v letu, en dan pa bi si morda lahko privoščili nekaj pregrehe. A namesto v smeri manj in bolje nadaljujemo v smeri več in slabše.