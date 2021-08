Slovenija še ni prepovedala plastike za enkratno uporabo

V nadaljevanju preberite:

Predlog uredbe o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov je med gradivi v obravnavi vlade od 15. julija. Evropska uredba s to prepovedjo velja od 3. julija, vendar nadzor in globe za kršitev pravil uvede vsaka država posebej. Tega še niso uredile Slovenija, Slovaška, Ciper in Poljska.



S 3. julijem so začele po vsej Evropski uniji veljati prepovedi izdelkov iz direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. To velja tudi za države, med katerimi je Slovenija, kjer prenosa v pravni red še niso izvedli. 3. julij je bil dejansko rok za prenos direktive, a v Sloveniji smo čakali do zadnjega, so pred časom poudarili Ekologi brez meja. Ministrstvo za okolje in prostor RS (Mop) je v predlog uredbe in pojasnila zapisalo, da »s sprejetjem predpisa v Sloveniji nekoliko zamujamo, tako kot tudi nekatere druge države članice EU. Zamuda je nastala predvsem zato, ker evropska komisija določenih smernic in podzakonskih aktov ni sprejela v zastavljenem roku«. Napovedali so, da je uredba v pripravi in da bo predvidoma sprejeta julija. Zdaj kaže, da uredba ne bo sprejeta pred jesenjo.