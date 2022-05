Slovensko podjetje naskakuje trg rastlinskih zrezkov

V nadaljevanju preberite:

Med podjetji, ki razvijajo rastlinske alternative mesu, veljajo zrezki, ali bolje celi kosi mesa, za sveti gral končnega razvoja izdelka. Slovensko zagonsko podjetje Juicy Marbles je februarja letos na ta trg vstopilo z najboljšim kosom »mesa« – pljučnim filejem. Po 4,5 milijona evrov vredni investiciji, s katero so lani začeli proizvodnjo, zdaj povečujejo njen obseg in se pripravljajo na vstop izdelkov v izbrane trgovine in restavracije. Njihov cilj je približati zdrave, okusne in cenovno ugodne rastlinske nadomestke mesa čim več ljudem. Za vsak prodani izdelek posadijo drevo.