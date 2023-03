Sporazum za zaščito zakladov morskih globin

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj dveh desetletjih pogajanj so predstavniki držav članic v okviru Organizacije združenih narodov (ZN) minulo nedeljo sprejeli dogovor o besedilu sporazuma o zaščiti svetovnih oceanov. Sporazum je prelomen, ker bo omogočil zavarovanje odprtega morja, ki ni last nikogar, a si njegove skrite zaklade želijo lastiti vsi.

Ključen uspeh sporazuma je, da bo omogočal zavarovanje 30 odstotkov biotsko najpomembnejših delov oceanov do leta 2030. S tem bo pomagal doseči cilj zaščite 30 odstotkov oceanov (in kopnega) do leta 2030. O tem cilju so se vlade držav dogovorile na konferenci o biotski raznovrstnosti v Montrealu decembra lani. Brez sporazuma te ciljne vrednosti ne bi mogli doseči, ker trenutno ne obstaja pravna podlaga za zaščito odprtih morij. Zaščitenih je le 1,2 odstotka, morsko življenje zunaj zaščitenih območij pa je pod vse večjim pritiskom podnebnih sprememb, čezmernega ribolova in izkoriščanja, onesnaževanja in ladijskega prometa.

Preberite, katere so še druge pomembne točke sporazuma, ki sta jih komentirala člana slovenske delegacije Barbara Granda z ministrstva za zunanje in evropske zadeve in Andrej Bibič z ministrstva za naravne vire in prostor.