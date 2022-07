Stran od plina, a premišljeno in glede na učinek

Nihče ne ve, kaj bo s plinom; zelo verjetno je, da ga ne bo, če pa bo, bo pa zelo drag, pravi Marko Matkovič iz Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožefa Stefana. Tudi zato se večina ljudi že usmerja v uporabo lesne biomase in toplotne črpalke. V mestih to ni najboljša izbira, saj povečuje onesnaženost zraka z delci, prava rešitev so daljinski sistemi ogrevanja.

Pred vsako spremembo je treba najprej oceniti stanje in identificirati največje porabnike energije. Potem sledijo ukrepi, ki zmanjšajo porabo. Prvi ukrep je znižanje temperature ogrevanja, ena stopinja Celzija pomeni približno šestodstotni prihranek. To ne gre v neskončnost, pravi Matkovič, saj se na toplotnih mostovih lahko pojavi plesen.