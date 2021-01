Tehnologija, razvita izključno za vojsko

V nadaljevanju preberite:

Male jedrske elektrarne so v uporabi že desetletja, skoraj izključno v vojaških plovilih in bazah na neobljudenih področjih. Tudi razvite so bile za vojsko, pri čemer cena ni bila pomembna, varnost pa je bila zagotovljena. Za široko rabo sta pomembni tako cena kot varnost. V jedrski industriji upajo, da bodo prepričali z »jedrskimi baterijami«, ki se jih zamenja. Bodo res?