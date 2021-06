Težav s priklopom sončnih elektrarn je konec

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo nov pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje, ki poenostavlja postopke in s tem odpravlja težave pri izvajanju sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije. Novi pravilnik stopa v veljavo danes.Kot je znano, je pri izvajanju sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki so začela veljati 1. marca 2021, prišlo do zastoja pri priključevanju sončnih elektrarn na omrežje. »Na priključitev čaka več kot 600 novih proizvodnih naprav in ministrstvo za infrastrukturo je ugotovilo, da to lahko resno ogrozi doseganje ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije in povzroča nepotrebno gospodarsko škodo. Novi pravilnik poenostavlja nacionalni postopek za ugotavljanje ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje, zato ministrstvo pričakuje, da se bo s tem omogočilo takojšnje priključitve že montiranih naprav, ki ustrezajo zahtevam pravilnika,« sporočajo iz ministrstva za infrastrukturo.Pravilnik za način dokazovanja skladnosti proizvodnih naprav z omrežnimi zahtevami tako v primeru, če opremni certifikat ni na voljo, predpisuje možnost predložitve certifikata o skladnosti s standardom SIST EN 50549-1 ali SIST EN 50549-2, oz. izjave o skladnosti z omenjenima standardoma, uredbo 2016/631/EU in omrežnimi zahtevami iz SONDSEE.Ministrstvo je spremenilo tudi mejo, nad katero so zahteve iz SONDSEE predvidevale nove certifikate in ki jo je predlagal Sodo (zgolj 10 kilovatov). Pravilnik tako na novo določa merilo za razvrščanje proizvodnih naprav med tip A in tip B, zdaj je ta meja 150 kW, kar pravno pomeni primerljivo ureditev, kot velja v večini držav Evropske unije.Pravilnik zajema vse postopke priključevanja, ki so trenutno v teku in po mnenju ministrstva za infrastrukturo ustrezno in sorazmerno rešuje nastale težave pri priključevanju na omrežje. Hkrati zagotavlja tudi skladnost izpolnjevanja predpisanih zahtev iz SONDSEE in Uredbe 2016/631/EU za proizvodne naprave, ki so v največji meri naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov energije.