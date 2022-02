Trg sam ne rešuje težav, nujno je obdavčenje ogljika

V nadaljevanju preberite:

Lani so se države z 90 odstotki svetovnih emisij zavezale k podnebni nevtralnosti, a emisije so se od takrat drastično zvišale. Spodbude za fosilna goriva so še vedno desetkrat višje kot spodbude za obnovljive vire, na trgu, kjer ima ogljik določeno ceno, pa je le 22 odstotkov emisij, je na dogodku Podjetja, pripravljena na 1,5 stopinje Celzija povedal Jouni Keronen, direktor koalicije podnebnih voditeljev.

Poziv, da bi se trg ogljika razširil, sta predlagali Slovenija in Portugalska, je še povedal Keronen, temu pozivu se je pridružilo 23 odstotkov svetovnega gospodarstva, nastala je svetovna koalicija za ceno ogljika. V koaliciji podnebnih voditeljev, ki jo vodi Keronen, je 89 podjetij, mest in univerz, pa tudi več kot 50 posameznikov. Po njihovem mnenju je naloga podjetij inoviranje in investiranje, naloga držav je postavitev ciljev in usmeritev, državljani pa vse to uporabljajo in delijo izkušnje.