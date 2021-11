Ukrepajmo, da odpadki ne bodo več goreli

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji teden bo teden zmanjševanja količin odpadkov, kar ni le oddaja odpadkov v pravi zabojnik, temveč tudi sprememba nakupovalnih navad, spodbujanje ponovne uporabe in recikliranja. Ključno je delovanje sistema, ki ga želi ministrstvo za okolje in prostor urediti z novim zakonom o varstvu okolja, da se odpadki ne bi več kopičili in tudi goreli; od ene družbe naj bi bil en tok odpadkov do prenehanja statusa odpadka. Kmalu bodo objavljeni tudi razpisi za toplotno izrabo odpadkov. Slovenija bi lahko bila samozadostna leta 2024.