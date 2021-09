Uredba o plastiki je izgubila pomembno vsebino

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim sprejeta uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje je od predloga, ki je bil poleti v javni obravnavi, izgubila pomemben del vsebine. Manjkajo cilji ločenega zbiranja, razširjena proizvajalčeva odgovornost in še kaj. Na ministrstvu za okolje in prostor (Mop) pravijo, da je zamujala komisija in zato s prenosom celotne direktive zamuja večina držav.