V načrtu je prenos postopkov z Arsa na ministrstvo

Postopki izdaje soglasij in dovoljenj se bodo po načrtu preselili z Arso na Mop. Z reorganizacijo naj bi odpadlo vlaganje praktično enakih vlog v različnih postopkih in ustanovah. Postopke celovite presoje vplivov na okolje, predhodne postopke, izdajo okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj bi vodili isti uradniki na enem mestu kot en postopek od začetka do konca. Okoljevarstveniki pa opozarjajo, da je treba pred dejansko reorganizacijo spremeniti potek postopkov, okolje in sosede bi dali na začetek, in, glede na izkušnje, ne zaupajo v spremembo.