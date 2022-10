V načrtu za okrevanje in razvoj pozabili na zmanjšanje porabe energije

V nadaljevanju preberite:

Slovenija ima za izvedbo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost do avgusta 2026 na voljo nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov nepovratnega evropskega denarja in posojil. Kot vse druge države članice mora 40 odstotkov denarja nameniti ukrepom, ki bodo prispevali k doseganju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. Preberite, kateri so prvi konkretni rezultati v drugem letu izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, ter kaj načrtovanim investicijam očitajo nevladne organizacije.