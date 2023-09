V nekaj tednih bo prepovedano dodajati mikroplastiko

»Nova pravila bodo preprečila izpust pol milijona ton mikroplastike,« sporočajo iz evropske komisije, saj od danes veljajo spremembe, ki prepovedujejo namerno dodajanje mikroplastike v izdelke. Te delce dodajajo v kozmetiko, čistila, bleščice, gnojila, sredstva za zaščito rastlin, igrače, zdravila in tudi obleke.

Sprejeta omejitev temelji na široki opredelitvi mikroplastike, ki zajema vse sintetične polimerne delce, manjše od petih milimetrov, ki so organski, niso topni in so slabo razgradljivi. Namen je zmanjšati izpuste namerno dodane mikroplastike iz čim več izdelkov. »S prepovedjo namerno dodane mikroplastike odpravljamo resen škodljivi dejavnik za okolje in zdravje ljudi. Mikroplastika je prisotna v morjih, rekah in na kopnem, pa tudi v hrani in pitni vodi. Danes sprejeta omejitev se morda res nanaša na majhne delce, vendar pomeni velik korak k zmanjšanju onesnaževanja, ki ga povzroča človek,« je pojasnil evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius.

Komisija se bori proti onesnaževanju z mikroplastiko, kot je navedeno v evropskem zelenem dogovoru in novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. V akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje je postavila cilj, da se do leta 2030 onesnaževanje z mikroplastiko zmanjša za 30 odstotkov.

Stiropor je plastika, ki jo vetrovi prinesejo daleč. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Nova pravila bodo sčasoma prepovedala prodajo mikroplastike pa tudi izdelke, v katerih je mikroplastika namerno dodana. Prehodna obdobja so določena za vsako industrijo posebej. Prepovedi pa sledijo širokemu pomenu mikroplastike. Namen je zmanjšati izpuste mikroplastike iz kar se da velikega deleža izdelkov.

Največji vir namerno dodane mikroplastike v okolju so igrišča, preplastena s koščki plastike. Nihče pravzaprav ne ve, koliko mikroplastike prihaja iz kozmetike, kjer je mikroplastika v uporabi za odstranjevanje odmrle kože ali pa za zagotavljanje teksture ali barve. Naslednji veliki vir so detergenti, mehčalci, gnojila, igrače in tudi zdravila. Veliko mikroplastike se izloča tudi iz sintetičnega tekstila.

Prvi koraki

Že v 20 dneh bo veljala prepoved za prodajo in uporabo prostih bleščic in mikrokroglic. V primeru drugih virov mikroplastike bo prepoved prodaje uveljavljena kasneje.

Komisija se ukvarja s pravili za več virov mikroplastike v okolju. Veliko področje so plastični odpadki in smeti, namerni in nenamerni izpusti (plastični peleti, obraba gum, vlakna oblačil), pa tudi namerna in nenamerna uporaba v izdelkih.