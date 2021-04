V vojni se ne zmaga s pripravo na preteklo vojno

V nadaljevanju preberite:

Komisarka za energijo Kadri Simson je povedala, da bodo obnovljivi viri dominirali, tudi med epidemijo je rast naložbo vanje ostala. Ne nazadnje je k temu pomagal tudi zeleni dogovor in odločitev za znižanje emisij za 55 odstotkov do 2030, kar je določilo dovolj trdno smer. »Epidemija je spremenila pot, ne pa cilja,« je dejala komisarka in dodala, da je bil lani čas strategij, letos pa pravil. Kdo naj vodi in kako?