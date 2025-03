Več rek po državi se razliva, padavine naj bi čez dan slabele

Današnji dan bo znova v znamenju padavin, a bodo te čez dan slabele. Krka se bo ponoči začela razlivati tudi v srednjem in spodnjem toku. Razlivajo se tudi reke na Vipavskem, v slovenski Istri, Reka in Ljubljanica s kraškim zaledjem. Ob intenzivnih padavinah lahko prehodno hitro narastejo posamezni hudourniki, opozarjajo hidrologi.

Po podatkih Agencije za okolje se je Krka zvečer začela razlivati v zgornjem toku, ponoči pa bo bregove predvidoma prestopila tudi v srednjem in spodnjem toku. V zgodnjih jutranjih urah pa lahko ob nadaljnjem naraščanju poplavi na območjih pogostih poplav. Kot je zvečer za Odmeve na Televiziji Slovenija povedal hidrolog Janez Polajnar, bo predvidoma začela upadati šele v noči na ponedeljek. Za zdaj sicer kaže, da se bo razlivala na običajnih območjih in naj ne bi dosegla Kostanjevice na Krki.

Vipava in reke v slovenski Istri se bodo še razlivale. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju ter kraških poljih in ob rekah na Notranjskem in Dolenjskem se bodo povečevale. Na izpostavljenih mestih se lahko v srednjem in spodnjem toku razlijeta tudi Sava in Kolpa.

Pretok Save v srednjem in spodnjem toku se bo danes dopoldne ustalil. Večina drugih rek bo dopoldne začela upadati.

Morje se je v petek zvečer razlivalo v višini okoli 20 centimetrov. Na najbolj izpostavljenih delih obale je razlivanje pričakovati znova ob današnji večerni plimi.

Danes bo sicer sprva še deževalo, čez dan pa bodo padavine slabele in predvsem na vzhodu in jugu ponehale.

Meteorologi pa še vedno opozarjajo na veliko nevarnost snežnih plazov v visokogorju.