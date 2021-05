Vse najboljše za 95. rojstni dan, Sir David

David Attenborough je tesno povezan z britansko kraljevo družino. Na fotografiji s prestolonaslednikom princem Williamom. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp



V dobrih štirih urah do milijona sledilcev

Danes praznuje 95 let naravoslovec in naravovarstvenik Sir. Izjemno priljubljen televizijski voditelj in producent je znan po dokumentarnih oddajah in serijah o naravi, v kateri je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja čudovite skrivnosti Zemlje približal britanski in tuji javnosti. Zaslovel je predvsem s serijama Življenje na Zemlji in Sinji planet. Mlajše in starejše generacije še danes navdušuje z obiskovanjem najbolj skritih kotičkov našega planeta in opozorili, da narave ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega, pač pa nanjo paziti.S posnetki morja, živali v njem, z opazovanjem želv na kopnem, ki se jim je kamera približala povsem blizu, z božanjem pajkov in drugih živih bitij, ki jih večina navadnih smrtnikov nikoli ne bo videla na lastne oči, je David Attenborough ljudem v domove pripeljal najbolj divjo – in s tem tudi najlepšo – naravo.»Imel sem neverjetno življenje. Šele zdaj se zavedam, kako neverjetno je bilo. Kot mladeniču se mi je zdelo, da obiskujem divjino in doživljam nedotaknjen naravni svet, vendar je bila to utvara. Povsod okoli nas se je namreč odvijala tragedija našega časa, komaj zaznavna iz dneva v dan – izguba najbolj divjih območij na našem planetu in njihove biotske raznovrstnosti,« je zapisal v knjigi Življenje na našem planetu, ki je pred kratkim izšla pri založbi Učila.Lani je luč sveta ugledala istoimenska serija, ki je v hipu postala gromozanska uspešnica. Ko so leta 2019 začeli na Netflixu predvajati serijo Naš planet, si jo je že prvi mesec ogledalo triintrideset milijonov gledalcev. Na Kitajskem si je dokumentarec Modri planet naložilo toliko ljudi, da so upočasnili internet v državi.Zapisal je, da je knjiga njegovo pričevanje o življenju na Zemlji in njegovo videnje za prihodnost. »Je zgodba o tem, kako smo zagrešili svojo največjo napako – in kako jo lahko še vedno odpravimo, če ukrepamo takoj. Le eno samo, zadnjo priložnost imamo, da zase ustvarimo popoln dom in obnovimo ta čudoviti svet, ki smo ga podedovali. Potrebujemo le voljo, da to naredimo.«Njegov vpliv na odnos širšega človeštva do narave je precejšen. Naravoslovna serija o podvodnem svetu Modri planet II je leta 2018 sprožila vojno proti plastiki, v dokumentarcu Podnebne spremembe – dejstva pa je predstavil negativne posledice segrevanja ozračja, ki ga je označil za največjega sovražnika planeta.Attenborougha obožujejo mlajše in starejše generacije. Slednje ga pomnijo od začetka njegove dokumentalistke, prvim pa se je približal tudi skozi družbena omrežja. Ko je namreč lani odprl profil na instagramu, mu je uspelo dobiti milijon sledilcev v pičlih štirih urah in 44 minutah.A kar ga razlikuje od večine preostalih, je to, da s pomočjo družbenih omrežij nenehno opozarja na to, da je Zemlja v velikih težavah. Izgubljamo ledenike, koralne grebene, celine gorijo. Amazonski pragozd izginja, z njim pa tudi številne živalske in rastlinske vrste. Za Davida Attenborougha nobena žival ali rastlina ni nepomembna. »Reševanje našega planeta je zdaj komunikacijski izziv,« je opozoril televizijski voditelj.