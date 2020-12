Vzpon in padec ameriških velemest

V nadaljevanju preberite:

Za tiste, ki si lahko odškrnejo 60 milijonov dolarjev, so v New Yorku na voljo luksuzna stanovanja za preživ­ljanje karantene na visoki ravni. V enem od njih, so navedli v Sotheby's, je skupaj štirinajst prostorov v dveh nadstropjih s pogledom na Centralni park, garaža, domači fitnes in hišnik so vključeni v ceno. Med tistimi, ki se trenutno izseljujejo iz tega velemesta, so tudi milijarderji. Prizadet ni le New York. Pandemija pospešuje selitve ljudi po ZDA.