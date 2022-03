Za neodvisnost je najboljše zmanjšanje porabe

V nadaljevanju preberite:

»Plina bo dovolj,« zagotavlja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki gre na pogovore v Italijo o dobavi plina iz Alžirije, potem pa še na Hrvaško, kjer se bodo pogovarjali o dobavi plina prek terminala na Krku in o predvideni gradnji druge jedrske elektrarne. Vrnili bodo tudi spodbude za postavitev sončnih elektrarn, za kar je Eko skladu že zmanjkalo denarja. A kot pravijo v Energetiki, to niso vse težave pri zmanjševanju odvisnosti od Rusije, omrežja bo treba okrepiti.

»Načeloma velja, da se z znižanjem temperature ogrevanja za eno stopinjo Celzija zmanjša poraba energije za od pet do deset odstotkov. Ob kakovostni in celoviti energetski sanaciji objekta (toplotna izolacija fasade, menjava oken in vrat, izolacija podstrešja, izvedba prezračevanja) pa se lahko poraba energije za ogrevanje zniža tudi za do 50 odstotkov, seveda odvisno od stanja objekta pred sanacijo,« o hitrejših ukrepih varčevanja pravijo v Energetiki Ljubljana.