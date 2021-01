Za podnebne ukrepe manjkajo ljudje in organizacija

V nadaljevanju preberite:

Energetska prenova javnih stavb bi morala biti zgled, a zaostaja za cilji, kljub evropskemu denarju in ustanovljeni pisarni za ta namen. Pri zmanjšanju emisij do leta 2030 bo sicer največja težava promet, ki je že do 2018 povečal emisije bolj, kot bi jih smel do lani. Poleg tega bo treba povečati spodbude za obnovljive vire doma ali pa kupovati zeleno elektriko na tujem. Kaj še ugotavljajo na IJS?