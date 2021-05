Zahteva Sodo ustavila priklope sončnih elektrarn

Evropa že pet let spodbuja države k poenostavitvi priklopa elektrarn malih moči. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Spodbude in omejitve hkrati

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je aprila izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 10 milijonov evrov, od tega bo 5 milijonov evrov prispeval Kohezijski sklad. Javni razpis, na katerem so lahko kandidirali gospodarske družbe in samostojni podjetniki, je ministrstvo za infrastrukturo objavilo 30. aprila, torej bodo morale nove sončne elektrarne upoštevati nova pravila za priklop. Prvi rok za prijavo je že 4. junija.

Samooskrba z elektriko se mora širiti tudi zaradi ogrevanja in mobilnosti. FOTO: Mavric Pivk/Delo

V času, ko vsi evropski predpisi in tudi pozivi poudarjajo pomen poenostavitve vseh postopkov za postavitev sončnih elektrarn, je družba Sodo (Sistemski operater distribucijskega omrežja), kot pravijo, uveljavila evropsko uredbo iz leta 2016 o zahtevah za generatorje. Tako zahteva za priklop sončne elektrarne male moči enak certifikat kot za večje vetrne in hidroelektrarne.»Sončno elektrarno imam na strehi že več kot mesec, vsi papirji so urejeni, le tega certifikata nimamo, nima ga niti dobavitelj opreme, zato ne sme biti priklopljena. Takega certifikata za sončne elektrarne ne zahtevajo nikjer drugje,« je povedal eden od investitorjev v sončno elektrarno. Dodal je, da se je priklapljanje ustavilo povsod, pri tem, da samo ena od ekip, sončno elektrarno je dobavila družba Tehnosolar , na leto postavi 279 sončnih elektrarn. Pa je to samo ena od ekip zgolj enega dobavitelja.»Najprej izpostavljamo, da navedene nove zahteve za priklop proizvodnih naprav veljajo le za tiste naprave, za katere so bila izdana soglasja za priključitev po 1. marcu letos. Druge proizvodne naprave pa se na distribucijski sistem električne energije priključijo po obstoječih pogojih iz soglasja za priključitev in teh težav ni. Prav tako so bili investitorji v soglasju za priključitev seznanjeni s pogoji za priključitev svoje proizvodne naprave,« odgovarjajo na Sodo.Kot pojasnjujejo, so zgolj uveljavili evropska uredbo o zahtevah za generatorje, ki je pričela veljati leta 2016, in je v celoti zavezujoča ter se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Sodo je zahteve uredbe predstavljal od 2016 naprej. Z njo skladna sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem je Sodo izdelal v sodelovanju z vsemi petimi elektrodistribucijskimi podjetji in jih predložil agenciji za energijo. Ta je 22. oktobra lani dala soglasje k navodilom, decembra 2020 pa je soglasje dala tudi vlada. Sistemska navodila so pričela veljati 20. januarja, uveljavili pa so jih 1. marca.»Družba Sodo je v okviru Združenja slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI) opravila sestanek z največjimi deležniki glede dobave in montaže proizvodnih naprav s področja fotovoltaike. Trenutno potekajo intenzivni dogovori s proizvajalcema oziroma njegovima zastopnikoma v Sloveniji s področja razsmernikov in hranilnikov, ki imata največji tržni delež v Sloveniji in sta se obrnila na nas, kako zagotoviti najhitrejšo ustrezno dokazovanje izpolnjevanja zahtev po predpisih,« pravijo v Sodo. Kot dodajajo, je nekaj težav v razdelku, kjer je treba dokazati slovenske posebnosti.Elektrodistribucijskim podjetjem ustavitev priklapljanja sončnih elektrarn ustreza. Število vlog za priklop sončnih elektrarn se povečuje eksponencialno. »Zaradi omejenih investicijskih sredstev elektrodistribucijska podjetja temu povečanju in trendu rasti (vsako leto podvojitev moči) oteženo sledijo s potrebnimi vlaganji v nizkonapetostno omrežje,« pojasnjujejo v Sodo.»Verjamem, da ne gre za namerno zavlačevanje postopkov, da gre le za nerodnost pri zapisu. Ostajam optimist, da bodo to hitro uredili po zdravi kmečki logiki in upam, da bodo tako pomagali vsem tistim, ki že več mesecev čakajo na priklop sončne elektrarne , ki so jo že zdavnaj plačali,« pravi, predsednik uprave Gen-I.Drugi opozarjajo, da vsi evropski dokumenti v zadnjih petih letih poudarjajo, da je treba standarde in postopke za priklop malih elektrarn poenostaviti. Do 1. marca je bilo vse v redu tudi s priklapljanjem sončnih elektrarn pri nas, potem pa nič več, saj so na Sodo standard za generatorje velikih moči predpisali za male naprave. Tega v drugih državah niso naredili.