Zeleni prehod je gospodarska priložnost

V nadaljevanju preberite:

Zeleni prehod je priložnost, tudi zaradi denarja, ki bo na voljo. Slovenija bo vanj vložila 712 milijonov evrov, 37 odstotkov denarja bo namenjenega okrevanju in odpornosti. Gospodarstvo pričakuje še nekaj ugodnosti za gospodinjstva in tudi podjetja. Kdaj bodo postavljena natančna merila za zelene naložbe in v kaj se usmerja denar?