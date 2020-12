Železnica je največja želja občin

V nadaljevanju preberite: Občine pričakujejo precej večjo vlogo železnice v javnem prevozu, saj je to osnova trajnostne mobilnosti. Dostava v mestih je brez nadzora večinoma neučinkovita, to se da rešiti s senzorji. Velike avtomobilske tovarne se usmerjajo v elektrifikacijo, pri nas se to še ne pozna. Kaj počnejo občine, kdaj bodo v Ljubljani vozili mestni vlaki, bo Slovenija dosegla vsaj kakšen zastavljen cilj?