Živalski vrt v Franciji začasno zaprli zaradi pobega volkov

Francoske oblasti so začasno zaprle živalski vrt Trois Vallees v mestecu Montredon-Labessonie na jugu države, potem ko je devet volkov v času obiskov pobegnilo iz ograde, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v petek sporočili lokalni uradniki.

Med nedavnim incidentom v živalskem vrtu ni bila poškodovana nobena oseba, so pa zaposleni ustrelili štiri volkove, preostalih pet so na kraju dogodka uspavali, je povedal lokalni uradnik Fabien Chollet.

»V živalskem vrtu v tistem času ni bilo veliko ljudi, zato obiskovalci niso bili v neposredni nevarnosti,« je dejal Chollet in dodal, da bo zaradi težav z varnostjo živalski vrt zdaj treba zapreti, dokler se napake ne odpravijo.

Ovčerejci so demonstrirali zaradi vračanja volkov. FOTO: Jacky Naegelen/Reuters

Lastnik živalskega vrta Sauveur Ferrara je povedal, da so volkove sicer dobili pred kratkim, pobegnili pa so tako, da so uničili varnostni mehanizem in preplezali ograjo, vendar niso zapustili območja živalskega vrta.

»Zaradi nenormalnega in nevarnega obnašanja je osebje živalskega vrta žal moralo ubiti štiri volkove,« je dodal Ferrara in poudaril, da so pred tem vse prisotne obiskovalce takoj pospremili na varno.

Živalski vrt Trois Vallees je bil zaradi varnostnih in drugih težav prisilno zaprt že oktobra 2020, kar je sodišče nato preklicalo. Na spletni strani in družabnih omrežjih živalskega vrta je navedeno, da nameravajo svoja vrata ponovno odpreti sredi januarja.