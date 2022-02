Življenje bo zeleno, bolj kakovostno, a tudi dražje

V nadaljevanju preberite:

V evropski komisiji so prepričani, da bo z ozelenitvijo vse energetike življenje boljše, čistejše in cenejše, pri nas pa opozarjajo, pri tem pa niso edini, da zeleni prehod res prinaša čistejšo in kakovostnejšo prihodnost, tudi priložnosti, vendar bo energija dražja. Cene sicer ne bodo tako visoke, kot so trenutne, a še desetletja ne bodo padle na ravni pred leti.

Za razogljičenje Evrope po pariškem podnebnem sporazumu bo treba delež obnovljivih virov energije do leta 2030 povečati na 38 do 40 odstotkov. Slovenija je dosegla slabih 25 odstotkov do leta 2020, do leta 2030 je načrtovala 27-odstotni delež, v komisiji pa so izračunali, da bi lahko brez večjih težav do leta 2030 dosegla 35-odstotni delež.