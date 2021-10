120.000 evrov za ljubljansko porodnišnico

UKC Ljubljana je prejel donacijo 120.000 evrov za Porodnišnico Ljubljana. Denar bo namejen prenovi poporodnih sob, ki bodo po novem dosegale najvišje standarde, so sporočili iz največje slovenske bolnišnice. Porodnišnica Ljubljana se bo s tem uvrstila med najbolj napredne in urejene porodnišnice, ki porodnicam in njihovim družinam ponuja dodatno stopnjo varnosti in udobja. Porodnicam se bodo v novo urejenih poporodnih sobah lahko pridružili tudi njihovi partnerji.

Slovenska donacija je del širše kampanje v regiji. Poslovni sistem MK Group in AIK bančna skupina, ki so v Sloveniji prepoznani po družbeno odgovornih akcijah Zahvala herojem in pomoči dečku Krisu, v Sloveniji tokratno donacijo namenjajo porodnišnici, v kateri se rodi skoraj tretjina vseh novorojencev v Sloveniji. Vrednost regionalne kampanje Podpora družini znaša v celotni regijij več kot 700.000 evrov in dviguje raven kakovosti zdravstvenih sistemov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni Gori.

Na delovnem sestanku med UKC Ljubljana in donatorji je bil sklenjen dogovor za obnovo poporodnih sob. V. d. generalnega direktorja Jože Golobič je ob tem izrazil zadovoljstvo z dogovorom o donaciji: »V imenu UKC Ljubljana bi se želel zahvaliti Gorenjski banki, AIK bančni skupini ter MK Group za eno izmed največjih donacij v letošnjem letu. Posebej me veseli, da bo s prejeto donacijo Porodnišnica Ljubljana postala ena izmed najbolj prijaznih in najlepših porodnišnic v tem delu Evrope, in sicer tako za porodnice kot tudi njihove partnerje in seveda novorojence. Zaključek prenove poporodnih sob načrtujemo v prvem četrtletju prihodnjega leta.«

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, je poudaril pomen donacije, ki podpira razvoj zdravstvenega sistema: »Sodelovanje ministrstva za zdravje ter UKC Ljubljana je bilo ključno za izbor prejemnika in opredelitev namena donacije, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Skupaj s partnerji bomo uresničili pomembno naložbo v slovenski zdravstveni sistem. Verjamemo, da bo večje udobje v Porodnišnici Ljubljana razveselilo mnoge starše, kar je tudi osnovno poslanstvo družbeno odgovorne kampanje Podpora družini. Gorenjska banka spremlja posameznike skozi vsa življenjska obdobja, kar predstavlja pomemben del poslanstva banke kot tudi današnje donacije, s katero tako samostojno kot tudi preko bančne skupine AIK nadaljujemo svoj program družbene odgovornosti.«

Predstojnik KO za perinatologijo Gorazd Kavšek pa je med drugim povedal: »Ljubljanska porodnišnica je največja v Sloveniji, v njej se rodi skoraj tretjina novih prebivalcev. Smo strokovno središče najvišjega nivoja za nosečnice in porodnice z visokim tveganjem za zaplete, pri čemer dosegamo odlične perinatološke rezultate v mednarodnem merilu. Ob tem smo tudi regionalna ter mestna porodnišnica, ki poleg najvišje strokovnosti želi zagotoviti čim boljše počutje staršem in odlično porodno izkušnjo. Zadnja leta vzpostavljamo čim bolj prijetno porodno okolje, kar vključuje tudi nadstandardno prostorsko izkušnjo n prav ta donacija bo odločilno pripomogla k uresničitvi naših.«

Predsednica bančne skupine AIK in predsednica nadzornega sveta Gorenjske banke Jelena Galić je povedala: »Tokratna donacija prinaša širitev programa Podpora družini, ki ga AIK banka in MK Group vsakoletno organizirata za vse naše zaposlene, ki postanejo starši. Letos obeležujemo že četrto leto tega programa, v Podporo družini pa so zaposleni v Gorenjski banki vključeni že drugo leto. Tako v okviru Podpore družini naše zaposlene nagradimo tudi s finančno nagrado, ki jo prejmejo ob rojstvu otrok. Letos se je Podpora družini razširila tudi na lokalne skupnosti, in sicer preko donacij porodnišnicam v celotni Adriatik regiji. Naložba v naraščaj je naložba v prihodnost regije, s čimer želimo izboljšati pogoje za začetek novih življenj.«

Jovan Purar, direktor MK Group, je izpostavil pomen nadaljevanja sodelovanja z zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji in spomnil na lanskoletno donatorsko akcijo Zahvala herojem, v okviru katere je MK Group omogočila brezplačen oddih za 100 zaposlenih v zdravstvu, in sicer za zaposlene v covid bolnišnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju in na Golniku. »S projektom Podpora družini nadaljujemo s strateškim vlaganjem v podporo zdravstvenim sistemom, kar predstavlja enega izmed stebrov našega programa družbene odgovornosti. Tokrat se usmerjamo v porodnice in novorojence. Novo rojstvo je za vsako družino ter narod najbolj dragocen trenutek. Tega se v MK Group zavedamo, saj kot podjetje v Adriatik regiji zaposlujemo več kot 6.000 ljudi, ki jim nudimo podporo pri vseh pomembnejših življenjskih priložnostih,« je dodal.

Regionalni projekt Podpora družini sočasno poteka v petih državah, v katerihta posluje MK Group in bančna skupina AIK, katere del je tudi Gorenjska banka. Cilj finančne donacije izbranim porodnišnicam je izboljšanje pogojev za nosečnice, porodnice in novorojence ter dolgoročna podpora družinski politiki za dvig rodnosti.