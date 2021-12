16 milijonov evrov za dvig plač bodo zagotovili iz proračuna

35.000 uslužbencem, zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so jim sindikati izpogajali zvišanje plačnih razredov (in sicer v višini med 4 in 24 odsotki), se bo to že ta mesec nekoliko poznalo na plačilnih listih, bolj pa pri decembrskem dohodku. Sprva je bilo rešeno, da bi se zato lahko dvignile oskrbnine za 5,6 odstotka – čemur so nasprotovali sindikati, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in mnogi drugi – a se je vlada zdaj odločila, da 16 milijonov evrov ne bo krila iz žepov oskrbovancev, temveč iz proračuna.

Novinarska konferenca poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, na kateri so poslanci Eva Irgl (SDS), Jožef Horvat (NSi) in Mojca Žnidarič (SMC) spregovorili o problematiki povišanja oskrbnin v domovih za starejše občane.

»Novembra je bil podpisan aneks h pogodbi za (nujen) dvig plač, zato pa bi se naj dvignile tudi oskrbnine. A teh 16 milijonov bomo za obdobje od 1. decembra 2021 do 31. decembra 2022 krili iz proračuna. Kasneje pa bomo to reševali z zakonom o dolgotrajni oskrbi, za kar je že bil vložen amandma,« je na novinarski konferenci poslanskih skupin SDS, NSi in SMC pojasnila poslanka Eva Irgl (SDS). Za danes je bila sicer sklicana izredna seja, na kateri naj bi se pogovarjali prav o tem, ampak je po besedah Irglove zdaj ta brezpredmetna, saj so sredstva, ki naj bi bila predmet razprave, zagotovili.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Jožef Horvat (Nsi) je podprl dobro novico in ob tem dejal, da so finančne posledice na področju socialnega varstva ocenjene na dobrih 37 milijonov evrov. Od tega bo okoli 17 milijonov krila zdravstvena blagajna, 4,2 milijona državni proračun, preostalih 16 milijonov evrov naj bi sprva zagotovili zavodi sami, torej preko višjih cen oskrbnin, zdaj bo zagotovljen iz proračuna.

»Slovenija je dovolj bogata, da lahko iz proračuna pokrije teh 16 milijonov. Med spremljanjem realizacije proračuna Republike Slovenije za letos namreč z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo do konca novembra na področju dohodninskih prihodkov dobili več kot 63 milijonov evrov več od letnega načrta, beležimo gospodarsko rast, visoko zaposlenost, vse to so kazalniki, ki dajejo dobro podlago, da smo lahko vložili amandma za tretje branje Zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer bo proračun poskrbel za razliko, šlo bo za sredstva podprograma zagotavljanja pravic in sistema dolgotrajne oskrbe, je povedal«

Mojca Žnidaršič (SMC) pa je pojasnila, da v SMC pozdravljajo rešitve vlade in koalicije, da so vložili amandmaje in bodo zakon sprejemali že prihodnji teden. »Veseli nas, da je vlada našla posluh za prepotreben dvig plač in obenem uspela prisluhniti pozivom, da se ta dvig ne bo poznal na položnicah oskrbovance.«