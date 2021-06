Adijo, šola, dober dan, počitnice!

Šolarji so danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli so oziroma bodo tudi zaključna spričevala. Po težkem šolskem letu, ki ga je že drugo leto zaznamovala epidemija covida-19, bodo čez poletje pozabili na šolo in se prepustili brezskrbnosti.

