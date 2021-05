Skoraj četrt milijona evrov, zbranih za STA, v celoti za plače

Zbrana sredstva junija za plače

Alenka Potočnik, Petra Lesjak Tušek in Mojca Zorko so se strinjale, da bodo zbrana sredstva STA omogočila premostitev premostitev situacije, v kateri agenciji po 145 dnevih vladnega neizplačevanja njenega javnega servisa grozita nelikvidnost in stečaj. Verjamejo v zmago na sodišču, prek katerega terjajo izplačila, a jih skrbijo dolgi postopki. FOTO: Zajem zaslona/STA

Kampanja še zdaleč ni končana

FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob finančnih tudi drugi pritiski

Z ustanoviteljem ni dialoga

Kampanja Za obSTAnek

Za donacije je odprt transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha in T-2 pa lahko pošljejo SMS-sporočilo na 1919 s ključnima besedama STA1 ali STA5 ter tako prispevajo en evro ali pet evrov. Več informacij o kampanji je na spletni strani Za donacije je odprt transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha in T-2 pa lahko pošljejo SMS-sporočilo na 1919 s ključnima besedama STA1 ali STA5 ter tako prispevajo en evro ali pet evrov. Več informacij o kampanji je na spletni strani zaobstanek.si

Kampanja zbiranja sredstev v podporo Slovenski tiskovni agenciji Za obSTAnek, ki jo je Društvo novinarjev Slovenije (DNS) napovedalo ob svetovnem dnevu svobode medijev 3. maja , nekaj »reklame« pa ji je nemudoma, še istega dne, namenil Janez Janša, ki jo je označil za tragikomično in absurdno , teče svoj predzadnji teden. Ostaja v polnem zagonu, so prepričani njeni organizatorji.V DNS, v katerem sicer podatke o zbranih sredstvih zbirno objavljajo vsak ponedeljek, so sporočili, da so ta do včeraj zrasla na 246.300 evrov. To pomeni, da je začela akcija pokrivati že drugo mesečno nadomestilo za opravljanje javne službe STA.Predsednica DNSje na novinarski konferenci pojasnila, da so večino donacij, okoli dve tretjini oziroma 156.000 evrov, pridobili s pomočjo sporočil SMS. Dogovor z operaterji omogoča, da bo s pomočjo sporočil SMS mogoče donirati še do izteka maja, junija pa bodo še vedno mogoče donacije na račun.»STA bo 30. jubilej dočakala tudi s pomočjo donacij,« je dodala in napovedala, da bodo predsednikupredlagali, da agenciji ob jubileju podeli red za zasluge. »Odlikovati STA, ki delo še naprej opravlja z odliko, bi bilo nedvomno dostojno in verodostojno in izraz smeri, v kateri medijski prostor mora nadaljevati in obstati,« je povedala. Kako se bo odzval predsednik?Junija bo mogoče zbrana sredstva preusmeriti v plače zaposlenih na STA. Lesjak Tuškova in njeni sogovornici na novinarski konferenci, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, ki prihaja z STA, in notranjepolitična urednica na STA, sta glede pomena zbranih sredstev poudarili, da bodo STA omogočila premostitev situacije, v kateri agenciji po 145 dnevih vladnega neizplačevanja njenega javnega servisa grozita nelikvidnost in stečaj. Verjamejo v zmago na sodišču, prek katerega terjajo izplačila, a jih skrbijo dolgi postopki.»Kar se nas tiče, zakon ne bi mogel biti bolj jasen. Ostajamo optimisti. Finančno situacijo rešujemo sproti, junij pa je že negotov. Pomagali si bomo s sredstvi iz kampanje ali premostitvenim posojilom,« je povedala Zorkova, ki se je za zbrana sredstva in podporo javnosti, ki jo odražajo, ponovno zahvalila.Zbrani znesek daleč presega njihova pričakovanja, je poudarila, pa čeprav so organizatorji akcije ob njenem zagonu napovedali cilj zbrati dva milijona, kolikor znaša letna obveznost vlade do STA. Oziroma mesečno 169.000 evrov.»Vsaka pomoč se je globoko usedla v srca esteajevcev,« je povedala in dodala, da jih je v tem času nekaj sodelavcev zapustilo, a velik del novinarskega jedra agencije ostaja.Kampanja je v drugi polovici, a še zdaleč pa ni končana in se še razvija, so prepričani v DNS. Ker bi k donacijam radi povabili tudi družbenoodgovorna podjetja in ker nekatera podjetja za odločitev za donacijo potrebujejo formalno prošnjo, so na spletni strani zaobstanek.si objavili prošnjo v formatu pdf. Slovenska podjetja vabijo k podpori neodvisnega in kakovostnega novinarstva ter ohranitvi delovnih mest na STA.Lesjak Tuškova je dodala, da je akcija precedenčna, še do pred kratkim bi bila v slovenskem prostoru nepredstavljiva, pri tem pa je donatorjem zagotovila anonimnost. Pomagati je mogoče tudi z nakupom majice . Take, ki je po njihovem mnenju primerna za doma, za ven, za delo, vikend, Dražgoše ali Svete Višarje. Tudi za na kolo in na protest.Lesjak Tuškova je opozorila tudi na vladne pritiske na druge medije. Opozorila je na situacijo Radia Študent in vrste lokalnih medijev, ki so izpadli iz financiranja medijev iz medijskega sklada, vrednega 2,6 milijona, katerega podrobnosti še niso znane. »Pritiski pa se kažejo tudi s pošiljanjem inšpekcij in policije na redakcije.«Zorkova je glede nedavnega obiska delovne inšpekcije na STA povedala, da večjih kršitev ni ugotovila, izdala je le globo v znesku 30 evrov. Sicer ob finančnih zaznavajo še druge pritiske. Razne manipulacije in objave lažnih trditev, objave na družbenih omrežjih, tlačenje STA v različne politične okvirje, zaradi katerih se morajo po njenih besedah nenehno braniti in utemeljevati svoj obstoj. Prejeli so celo grožnje s smrtjo, kar so prijavili pristojnim organom.Težave ima STA tudi s pridobivanjem sogovornikov. »Recimo nekateri nam odkrito povedo, da ne dobijo dovoljenja za to, da bi nam dali intervju ali bi sodelovali v našem podcastu in podobno.«Od finančnih razmer bo odvisno tudi delovanje STA v prihodnje, je napovedala. Za pokrivanje predsedovanja Slovenije Svetu EU imajo pripravljenih več scenarijev, a bi »obsežnejši paket« terjal višja sredstva. Za zdaj so se odločili za okrepitev delovanja v Bruslju.Alenka Potočnik se je donatorjem zahvalila še v imenu Sindikata novinarjev Slovenije in sindikata novinarjev STA. Navedla je, da so bile plače na agenciji že v preteklosti v primerjavi s slovenskim povprečjem nižje, a redne. Sedanja situacija je nova tudi za sindikat. Z ustanoviteljem ni socialnega dialoga, je poudarila.Pozdravila je tudi pobudo Pravne mreže, ki je v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle ovadila direktorja Ukoma. V sindikatu ocenjujejo za dobro, da je pobuda prišla iz Pravne mreže. »Dobro je spisana, pravniki dajejo tožilstvu v razmislek ključne kršitve, to pa je kršitev zakonov. Upam, da bo uspešna,« je povedala. Dodala je, da je v primeru STA treba razmisliti tudi o prijavi mobinga. Po mnenju več pravnikov vlada in Ukom grobo posegata v dostojanstvo in varnost slehernega zaposlenega na STA že kar nekaj mesecev.Sredstva iz donacijske kampanje Za obSTAnek bodo vsaj za nekaj mesecev zagotovila izplačila plač in tudi regresa za letni dopust. A to ni dolgoročna rešitev, je dejala Potočnikova. STA ima z zakoni zagotovljeno financiranje javne službe in prizadevanja prijateljev STA, da bi pomagali premostiti to finančno negotovost, vlade ne odvezujejo od njenih obveznosti financiranja, je dodala.