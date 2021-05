Za obSTAnek gre

Kampanja Za obSTAnek



Za donacije je odprt transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha in T-2 pa lahko pošljejo SMS sporočilo na 1919 s ključnima besedama STA1 ali STA5 ter tako prispevajo en ali pet evrov. Več informacij o kampanji je na spletni strani zaobstanek.si.

Informacije so javna dobrina. Kot take jih izpostavlja tudi današnji svetovni dan svobode medijev. A pravici do svobode izražanja in obveščenosti nista samoumevni. Kako naj torej mediji kakovostno obveščajo javnost?Položaju novinarjev v naši državi in nezakonitemu izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije (STA) bo namenjena novinarska konferenca Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije. Na njej bosta spregovorili predsednici obeh organizacijinNovinarsko konferenco lahko spremljate tu:Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je tudi uradno naznanilo začetek kampanje Za obSTAnek. Kampanja bo tekla ves maj, z njo pa bodo zbirali sredstva za pomoč STA – to je za obstoj profesionalnega, neodvisnega in nepristranskega javnega servisa. Cilj kampanje je zbrati dva milijona evrov, kolikor sicer približno znaša letno plačilo države za opravljanje javne službe STA.V kampanjo se je povezalo več med seboj neodvisnih pobud z željo po odzivu »na finančno izčrpavanje agencije, ki sta si ga v nasprotju z zakonom privoščila vladni urad za komuniciranje oziroma vlada«, pojasnjujejo v DNS. Zaradi neplačila javne službe, ki jo STA še vedno dnevno zagotavlja, je po njihovih navedbah ogrožen obstoj agencije, ki je doslej poslovala brez težav.»Za javni servis skrbi skoraj devetdeset zaposlenih, ki jim v skrajnem primeru grozi izguba službe zaradi profesionalnega in neodvisnega opravljanja dela. Mediji pa bodo ostali brez izjemno pomembnega vira preverjenih in verodostojnih informacij o dnevnem dogajanju. In to v letu, ko svetovni dan svobode medijev v ospredje postavlja informacije kot javno dobrino,« so zapisali v društvu.V kampanji aktivno sodelujejo: Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev (EFJ), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede in tudi številni mediji, med njimi Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, POP TV, Mladina, Žurnal24. Akcijo aktivno podpirajo tudi sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).»Danes je STA 123. dan brez uradnega plačila za opravljanje javne službe. Dan svobode medijev z razlogom obeležujemo pred prostori STA,« je na daleč najbolj obiskani novinarski konferenci v Sloveniji zbrane nagovorila Petra Tušek Lesjak.Že pred uradnim zagonom kampanje se je izkazalo, da je odločitev prava in da so ljudje na strani svobode medijev, je nadaljevala. »STA je naš skupni servis in steber novinarstva. Treba ga je obvarovati propada. Vlada pa hoče ta steber podreti. Gre za biti ali ne biti in ne gre le za STA, gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti in za vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti.«Dogajanje, povezano s financiranjem STA, kaže, kako ranljivi smo mediji in novinarstvo. Če smo pred leti podprli zaposlene v zasebnih medijskih družbah, smo zdaj v položaju, ko vlada pritiska na javna medija: na STA in RTV, je dejala Alenka Potočnik. Vlada po njenem ogroža okrog 90 delovnih mest in socialno varnost zaposlenih na STA.»Novica smo mi, kar ni običajno. Novinarjev ni mogoče ustaviti. Donirajte za obstanek tistih, ki ustvarjajmo novice. Za ohranitev STA je nujen odziv vseh, ne le medijev in novinarjev,« je pozvala Alenka Potočnik, sicer zaposlena na STA.Zbranim se je za podporo zahvalila tudi Barbara Štrukelj, odgovorna urednica STA, rekoč, da je žalostno, da je STA na robu insolventnosti zaradi vladnega nespoštovanja zakonodaje, ki vladi nalaga financiranje delovanja STA: »STA je novinarsko delo vedno opravljala po načelih verodostojnosti in ažurnosti, mimo političnih interesov. Naše delo se ni spremenilo. Ni nam vseeno za STA, za pomen in vlogo obveščanja javnosti, ki jo STA opravlja že skoraj trideset let,« je zaključila.