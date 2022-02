Aktiv in sindikat za razrešitev v. d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija in Sindikat novinarjev Televizije Slovenija sta v pismu generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmougha zaradi nedopustne programske škode pozvala k razrešitvi v. d. direktorja TV Slovenija Zdravka (Valentina) Areha.

»V soboto in nedeljo, 26. in 27. februarja 2022, smo zgroženi ugotovili, kako vodstvo zavaja ne le zaposlene, ampak celotno javnost. V TV Dnevniku smo kar dvakrat slišali napoved, da bo na 2. programu oddaja o vojni v Ukrajini, pripravljena v sodelovanju BBC-ja in TV Slovenija. Izkazalo pa se je, da gre za dveurni prenos Outside Source na BBC World s slabim simultanim prevodom, v katerem so se med drugim pojavljala celo napačna imena ukrajinskih mest,« so zapisali v pismu generalnemu direktorju.

Pričakujejo, da v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma razreši v. d. direktorja TV Slovenija, ker je s svojimi (ne)odločitvami in popolno odsotnostjo zavedanja dramatičnosti dogajanja v svetu povzročil hudo programsko škodo in okrnil (že dodobra) načeti ugled RTV Slovenija.

Zanima pa jih tudi, kakšna je pogodba z BBC, koliko smo za to plačali in za koliko časa je sklenjena. »Ne bi bilo mogoče teh sredstev nameniti za delo zaposlenih na terenu?« se sprašujejo.

Zunanjepolitična redakcija informativnega programa: Gre za nezaupnico »Prenos BBC-ja razumemo kot nezaupnico uredništvu in v. d. urednika zunanjepolitične redakcije. V redakciji smo v zadnjih desetletjih pripravili kar nekaj oddaj o globalnih vojnah, dogajanje tako v Ukrajini kot v svetu spremljamo redno in strokovno. Imamo široko in profesionalno mrežo dopisnikov v tujini, ki v programu prispevajo dodano vrednost terenskih informacij in to dokazujejo s svojim dolgoletnim delom,« pa so zapisali v zunanjepolitični redakciji Informativnega programa TV Slovenija. Dodajajo, da vztrajajo pri strokovnosti, profesionalnih in etičnih standardih, ko gre za poročanje v informativnem programu. Da jim gledalci in javnost zaupajo, pa da se je pokazalo večkrat. Nazadnje so, kot ilustrirajo, to dokazali s Posebno oddajo o Ukrajini prvi dan napada ruske vojske na Ukrajino, so zapisali.

V. d. direktorja TV Slovenija Valentin Areh je napovedal korenito prenovo, ki pa je vnesla na Kolodvorsko kaos. FOTO: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

»Oddaji Utrip in Zrcalo tedna, ki sta bili po 33 oziroma 40 letih predvajanja na Prvem sporedu prav ta teden prestavljeni na Drugi spored, tako že prvič nista bili predvajani v novem terminu, ob 19.55 oziroma 20.15. V isti oddaji Dnevnik, kjer je bila dvakrat najavljena posebna oddaja BBC-ja v sodelovanju z RTV Slovenija, pa ni bilo nobene napovedi za ti oddaji. Niti da bosta na sporedu takoj po končanju BBC-jeve. To samo dokazuje, da smo imeli popolnoma prav, ko smo vodstvo opozarjali na uničujoč vpliv premika Utripa in Zrcala tedna na 2. program in da so bili naši argumenti neupravičeno prezrti. Ves čas smo opozarjali, da je sprejeti PPN škodljiv in nedodelan, prenos BBC-jevega programa pa dokazuje, da vodstvo eksperimentira in krni ugled in funkcijo javne RTV,« so še zapisali in prav tako zahtevali še pojasnilo, kako je mogoče, da dolgo napovedani projekt informativnih oddaj na drugem programu, za katerega je generalni direktor izrecno zaprosil Programski svet RTV Slovenija za začetek oddajanja takoj po zimskih olimpijskih igrah 21. februarja 2022, ni zaživel.

Po njihovem je očitno, da kljub vsem zagotovilom in obljubam visokoleteči načrti niso bili realni. »Če bi bili, bi se lahko v informativnem programu na dan začetka napada na Ukrajino vsaj kolikor toliko normalno odzvali. Oziroma vsaj teoretično, če bi naši v. d. odgovornega prepoznali nujnost odziva,« so še zapisali.

Kaotične priprave na vseh področjih, vključno z zamikom začetka oddajanja na 2. sporedu, so po njihovem samo še otežile njihovo siceršnje delo (na kar so, kot pravijo, ves čas opozarjali). Seveda pa zatrjujejo, da je tudi jasno, da za vso to zmedo odgovornost nosi tudi generalni direktor RTV Slovenija. V danih razmerah bi lahko s kadrovskimi potezami vsaj omili škodljive programske posledice ter sodelavkam in sodelavcem omogoči kolikor toliko normalno delo, h kateremu jih – kot navajajo – zavezujejo obveznosti do gledalk in gledalcev.

»Nezaupanje je pač prišlo do točke, ko se bo treba odločiti: ali za – na eni strani – posameznike na funkcijah, ki jih iz kdo ve kakšnega razloga nočejo ali niso sposobni opravljati, in na drugi strani za večji del kolektiva, ki želi delati in poročati, a tega preprosto ne more početi na način in v obsegu, ki ga želi in ga zaradi odgovornosti do občinstva tudi mora. Težko si predstavljamo, da je neposredni prenos oddaj Outside Source na BBC World s slovensko tolmačko to, kar si generalni direktor RTV Slovenija želi. Oziroma pod kar se je kot najbolj odgovorna oseba na RTV Slovenija, vsaj na papirju, pripravljen podpisati,« so še sporočili.