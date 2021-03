Doslej v Sloveniji po cepljenju 36 resnih primerov neželenih učinkov

Doslej dobavljenih dobrih 400.000 odmerkov

Marta Grgič Vitek. FOTO: Drago Perko

V Sloveniji izjemno rast odražata predvsem zadnja dva dneva

Nuška Čakš Jager. FOTO: posnetek zaslona/STA

Zore pozval k spoštovanju ukrepov

Stanislav Zore. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Jezus kot cepivo, a ne edino

Leon Novaka. FOTO: Oste Bakal

Včeraj so na območju Slovenije znova evidentirali visoko število novih okužb z novim koronavirusom, kar 1558. Boj s covidom-19 je izgubilo še sedem ljudi. Število oseb, sprejetih v mrežo slovenskih bolnišnic, po najnovejših podatkih znaša 500, število tistih med njimi, ki potrebujejo intenzivno oskrbo, pa je zraslo na 111.Številke niso spodbudne za oceno aktualne epidemiološke situacije pri nas, kar je običajna tema vladnih novinarskih konferenc ob sredah, ko na to temo zaseda tudi vlada. Tokratno zasedanje na Brdu pri Kranju se je začelo istočasno z novinarsko konferenco.Tudi tokrat je tedenski pregled trendov predstavila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ, sodelovala sta tudi nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ, sicer pa je bila novinarska konferenca tudi v znamenju prihajajočih velikonočnih praznikov. Gosta sta namreč bila tudi ljubljanski nadškof in metropolitter škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki SlovenijiVladna govorkaje med občinami, kjer so evidentirali največ okužb, izpostavila naslednje: , Ljubljana 183, Maribor 49, Celje 74, Šentjur 21, Kranj 38, Damžale 26, Kamnik 43, Litija 25, Ivančna Gorica 23, Koper 61, Sežana 24, Nova Gorica 53 in Novo mesto 39.Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 996 in se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 39. Po tem kriteriju se tako močno oddaljujemo od pogoja za prehod države v rumeno fazo ukrepov, ki je postavljen pri povprečno 600 okužbah na dan v enem tednu. Približujemo pa se številu tisoč, ki je meja za prehod v rdečo fazo ukrepov.Nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ dr. Marta Grgič Vitek je glede dobav cepiv navedla skupno število 419.000 odmerkov. Predvidene dobave v aprilu so nekaj višje, 335.000 odmerkov. Glede količine nazadnje odobrenega cepiva Johnson & Johnson natančnih podatkov o številu odmerkov, ki naj bi v Slovenijo prišli prihodnji mesec, ni posredovala.Upajo, da bodo kmalu uspeli pocepiti vse najstarejše. Doslej je bilo sicer nekaj več cepljenih žensk kot moških, iz tedna v teden pa se med že cepljenimi povečuje tudi delež najstarejših. Ti se namreč prijavljajo tudi sproti, četudi je bila ta kategorija prva na vrsti. Pričakujejo, da bi ta teden v osnovi zaključili cepljenje ljudi, starih od 75 do 79 let. V slovenskih regijah je povprečno cepljenje zajelo 11 odstotkov ljudi. Največ, skoraj 17 odstotkov je, cepljenih v posavski regiji.Za Pfizerjevo cepivo je bilo doslej 2200 prijav neželenih učinkov, za Moderno 39, za AstraZeneco pa 1068. Med resnimi učinki so do 28. 3. zabeležili 25 prijav po cepljenju s Pfizerjevim cepivom, eno prijavo po Moderninem in 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece.Tako v svetu kot Evropi še vedno beležijo rast okužb, je povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager. Skupno so narasle že na 123 milijonov, 2,7 milijona ljudi je boj s covidom-19 izgubilo.V Evropi večina držav beleži hud porast okužb. To so Estonija, Češka, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Ciper, Švedska, Francija, Italija in druge. V Sloveniji, kjer izjemno rast odražata predvsem zadnja dva dneva, je uvoženih primerov okužb zelo malo, med lokalnimi pa je navajanje ljudi glede izvorov okužb okrnjeno, nezainteresirano.​Glavnina okužb ostaja sicer v starostnih kategorijah med 35 in 54 leti, zaskrbljenost pa vzbuja visok delež okužb v kategoriji med 55 in 64, ki vpliva tudi na stanje zasedenosti v bolnišnicah.Po drugi strani je med najstarejšimi, denimo med oskrbovanci domov, cepljenje že prineslo izjemno pomemben premik na bolje.Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je ob prihajajočih velikonočnih praznikih, za lanskimi, že drugimi v pogojih epidemije, čestital katoličanom in se zahvalil zdravnikom in vsem, ki so angažirani v aktualnih razmerah.Glede prihajajočega zaprtja države v času praznikov in zatem je katoličane povzal, da spoštujejo ukrepe in pomagajo vladi pri urejanju razmer ter reševanju epidemije.Pozval je tudi k velikonočnemu obredju v okviru družine »s preprostim srcem« Oblikujejo naj »cerkev v malem«, pozval pa je tudi k cepljenju, saj je varovanje lastnega zdravja in zdravja drugih z njegovega stališča »moralna dolžnost«.»Jezus je edino cepivo, ki zagotavlja nesmrtnost, cepivo proti covidu-19 pa je tudi že na razpolago,« je med drugim povedal škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki SlovenijiLeon Novak. »Zato se dajmo cepiti!«.Tudi on je vse pozval k upoštevanju ukrepov in preprečevanju širjenja epidemije, k temu, da s skupnimi močmi »obrnemo krivuljo navzdol«.Kot Zore je tudi on vernike pozval k praznovanju v okviru najožje družine, brez obiskov in skupnih izletov.