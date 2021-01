Doslej v Sloveniji odkrili 16 vzorcev angleškega seva

Na vladni novinarski konferenci sta sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.

Okužbe po svetu in Evropi znova naraščajo

Nuška Čakš Jager. FOTO: posnetek Zaslona/STA

Kaže, da se angleški sev v Sloveniji še ni zelo razširil

Tjaša Žohar Čretnik. FOTO arhiv NLZOH

Včeraj smo v Sloveniji ponovno evidentirali visoko število novih okužb z novim koronavirusom. Okuženih je še 1850 ljudi, je navedeno na spletni strani sledilnika za covid-19. Izvedli so 5418 PCR-testov, s katerimi so potrdili 1430 novih okužb, in 10.528 hitrih antigenskih testov, ki so pokazali, da je na novo okuženih 420 oseb. Po vladnih podatkih je umrlo še 19 bolnikov s covidom-19.Predvidoma od 18. ure dalje bo na Brdu pri Kranju zasedala vlada, seja bo namenjena rednemu pretresu epidemioloških razmer in morebitnih sprememb ukrepov.Najtežje pričakovani ukrepi, ki zadevajo največ ljudi, se nanašajo na šolstvo, na odpiranje oziroma zapiranje vrtcev in šolskih ustanov v regijah. Rdečih, v katerih je sproščanje ukrepov možno, je le še sedem.Voditeljicaje uvodoma navedla, da se situacija epidemiološko slabša v vseh slovenskih regijah z izjemo Koroške, ki bi lahko bila celo oranžna. Bolnišnično oskrbo po najnovejših podatkih potrebuje 1144 pacientov, na intenzivni negi 172. Na novo so v bolnišnicah sprejeli 86 bolnikov, odpustili pa 80 oseb.iz NIJZ je predstavila epidemiološke podatke, ki odražajo, da se kumulativno število obolelih v svetu dviguje. Znov se dviguje tudi v Evropi in ZDA, podobno v Afriki, zlasti na račun Južne Afrike. Doslej so po svetu potrdili že več kot 94 milijonov okužb, več kot dva milijona obolelih je umrlo.V Evropski uniji se trenutno z dvigom okužb soočajo v večini držav, negativne trende zaznavajo le v Luksemburgu, Cipru, Hrvaški, Danski, Finski, Švedski, Liechtensteinu in Litvi. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sicer o tretjem valu še ne govori.V Sloveniji pozitivni delež med PCR testi vztraja med 20 in 27 odstotki, pri hitrih je ta delež okoli 4 odstotke ali nekaj manj. Po podatkih epidemiologov pri največjem deležu okužb okoliščine prenosa niso znane, pri znanih pa do njih najpogosteje še vedno prihaja na delovnih mestih, sledijo zasebna druženja.Število obolelih je v sedanjem času k sreči nizko v DSO, je dodala Čakš Jagrova, a se dviguje delež med ostalimi prebivalci. Sedemdnevno povprečje novih okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih za državo znaša 59,3, pred 14 dnevi je znašalo 79,4.Glede angleškega seva je ponovila, da je v Veliki Britaniji dominanten, a tega, da povzroča hujša bolezenska stanja, niso dokazali. Povzroča pa večjo obremenitev zdravstvenega sistema. V 23 državah EU brez Velike Britanije so zabeležili okoli 1300 pojavov tega seva.Južnoafriški sev so doslej identificirali v 10 državah EU. Tudi pri tem sevu še ni potrjeno, da bi povzročal hujšo obliko bolezni. Brazilski sev se je potrjeno razširil le še na Japonsko in v Južno Korejo.Čakš Jagrova je poudarila, da ostajajo zaščitni ukrepi proti novim sevom enaki. Ponovila je tudi opozorilo, naj tisti, ki čutijo simptome, ne hodijo na hitre teste, in to, da NIJZ podpira odprtje šol prve triade. Odprtje šol je tudi po prepričanjih svetovne zdravstvene organizacije WHO prioriteta.Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoje predstavila dosedanje raziskovanje angleškega seva v Sloveniji s pomočjo testov, ki so bili donacija slovaške vlade.Na vsakem desetem PCR pozitivnem vzorcu od 11. januarja so izvedli dodatno analizo, da bi ugotovili genetski spremembi, ki sta prisotni pri angleškem sevu. Do ponedeljka so testirali 877 vzorcev in pri 16 vzorcih dobili pozitiven rezultat. To je 1,8 odstotkov pozitivnih primerov in zaenkrat kaže, da se sev v Sloveniji še ni zelo razširil.Vzorce so testirali v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju in Kopru. Prvi pozitivni vzorec angleškega seva je bil sprejet v laboratorij v Mariboru 11. januarja, odvzeli pa so ga v Murski Soboti. Naslednja dva pozitivna vzorca so sprejeli 16. januarja. Pozitivnih vzorcev niso našli na mariborskem, koprskem in celjskem področju. Epidemiološke razstave na pozitivnih primerih sicer niso opravili, znani so le kraji odvzema. Tako tudi ni jasno, ali so med seboj povezani.V nadaljevanju bodo ostali pri testih, kakršne so prejeli iz Slovaške, preučujejo pa tudi trg drugih testov. Napovedala je, da bomo še vsaj mesec dni pri 10 odstotkih vseh pozitivnih brisov ugotavljali tudi prisotnost angleške variante virusa.