Janša: V ponedeljek ob testiranju zaposlenih v šolah tudi pouk

Na popoldanski vladni novinarski konferenci je o stanju epidemije bolezni covid-19 Sloveniji in drugih aktualnih vprašanjih govoril premier Janez Janša .

V več kot 80 odstotkih šol pripravljeni na testiranje ob pouku

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V naslednjih tednih bistvenega sproščanja ukrepov ne moremo pričakovati«

»Vlada objave razpisa o vpisu na fakultete ni obravnavala«



O ministrih za zdravje in kmetijstvo šele po prihodnji sredi

Po podatkih sledilnika za covid-19 so včeraj v Sloveniji potrdili 1294 novih okužb , kar je nekaj manjše število kot v minulih dnevih. Umrlo je še 20 bolnikov s covidom-19, po trenutnih ocenah imamo v državi 17.451 aktivnih primerov okužbe.Še vedno odmeva predvsem včerajšnja vladna odločitev, da se bodo otroci v zasavski in obalno-kraški regiji, ki sta se pridružili črnim regijam, po le štirih dnevih pouka v šolah znova šolali od doma. Močno pa odmeva tudi poteza vlade, ki včeraj ni dala soglasja k objavi razpisa o vpisu na fakultete.Predsednik DZje včeraj izjavil še, da ni prejel obvestila premiera, da bi za vodenje ministrstva za zdravje začasno pooblastil ministra. Po odstopuresor sicer trenutno vodi Janša sam, Zorčič je izjavil, da rotacija ministrov po pooblastilu do imenovanja ministra s polnim mandatom glede na poslovnik DZ ni možna.Premier je uvodoma povedal, da glede sproščanja ali zaostrovanja ukrepov, ki ga je vlada sprejela decembra, ni posebnih dilem. Glede Koroške, ki z najboljšo epidemiološko situacijo že ustreza oranžni stopnji, je povedal, da bi bila razglasitev oranžnega območja aktualna, če bi celotna država prešla v to fazo. Najprej se morajo doseči merila na državni ravni, nato lahko sproščajo ukrepe po posameznih regijah z ugodnim epidemiološkim stanjem. Opomnil je, da splošna epidemiološka situacija v državi ni dobra. »Zelo veseli bi bili, če bi bila cela Slovenija v takem položaju kot Koroška,« je povedal.Tudi glede morebitnega kriterija tolerance pri odpiranju šol je izjavil, da bi jih bilo mogoče upoštevati le, če bi bili splošni trendi dobri. V sedanji situaciji po njegovem mnenju niso. »Zadnje, kar si vsi skupaj želimo, je kaos,« je dodal.Ponovil je tudi včerajšnje novosti glede varstva otrok v črnih regijah. Omogočeno bo nujno varstvo za otroke in učence prvega triletja, katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, torej delata v vzgoji in izobraževanju, policiji in vojski ter ne moreta drugače zagotoviti varstva otrok.Glede situacije prihodnji ponedeljek, ko naj bi v rdečih regijah hkrati izvedli testiranje zaposlenih v šolah in pouk, je povedal, da je društvo ravnateljev na to temo izvedlo anketo in v več kot 80 odstotkih šol so zatrdili, da so zmožni v istem dnevu testirati učitelje in tudi izvesti pouk.Tako bo sodeč po njegovi napovedi vladni odlok spremenjen. V ponedeljek bo ob testiranju zaposlenih na šolah potekal tudi pouk. Izvajalce testiranja je pozval, naj se skupaj z ravnatelji in lokalnimi skupnostmi dogovorijo za najprimernejši način in časovnico testiranja.Šole bodo sicer po njegovih besedah ostajale tudi v prihodnje nek teden odprte, nek drugi pa zaprte. »Apeliram na razumevanje,« je povedal. Kot enega od rizičnih krajev za prenos okužb je izpostavil tudi delovna mest in napovedal, da bosta delovna in zdravstvena inšpekcija okrepili nadzor.Glede zapleta med EU in proizvajalcev cepiva AstraZeneca je posredoval podatek, da je v Slovenijo doslej prišlo 76.000 odmerkov cepiva, velika večina pa ga je že uporabljena, Prihodnji mesec vlada pričakuje preko 110.000 odmerkov. Za Slovenijo je količina 80.000 odmerkov cepiva AstraZenece prihodnji mesec pod vprašajem. Zato za februar zanesljivo računajo na prihod cepiv obeh proizvajalcev, ki sta že odobreni.Izpostavil je še, da je večina že zagotovljenih dobav koncentrirana na mesece od marca naprej, kar pomeni, da ne moremo realno računati, da bo precepljenost v Sloveniji v prvem tromesečju bistveno vplivala na zaustavljanje epidemije.V zadnji fazi testiranja je tudi cepivo proizvajalca Johnson & Johnson, pričakovati je vlogo za odobritev v EU. Načrt, da bi lahko do poletja dosegli 70-odstotno precepljenost, se Janši še vedno zdi mogoč.Ponovil je še, da imamo v Sloveniji že od decembra potrjeno prisotnost angleške različice. Pričakuje, da bo v prihodnjih tednih ta različica, i se širi hitreje, prevladala tudi pri nas. »V naslednjih tednih bistvenega sproščanja ukrepov ne moremo pričakovati,« je napovedal. Tudi izboljšanja epidemije v Evropi v bližnji bodočnosti ne pričakuje.Glede današnjih objav vladne blokade vpisa na fakultetne študije v študijskem letu 2021/22 je povedal, da vlada te točke včeraj ni obravnavala. Prepričan je, da gre za strateške odločitve. Razrez vpisov se mu zdi ena temeljnih strateških odločitev, je povedal.Dodal je, da ni podal stališča do obstoječega predloga razpisa ministrstva za šolstvo. Je pa ministrstvo je obtožil za zamudo, pričakuje sankcioniranje odgovornih zanjo.Glede ministra za zdravje se je distanciral od napovedi o predvidenem prenosu opravljanja funkcije ministra za zdravje, ki so prišle v javnost. »Te variante ni,« je izjavil.Novega ministra oziroma ministrice še ni predlagal, je povedal. Dodal je, da se morajo poslanci Desusa do srede odločiti, ali sodelujejo z vlado ali pa bodo klasična opozicija brez kadrovskega razreza v vladi. Šele od tega bo odvisno, ali bo predlagal novega zdravstvenega ministra ali tudi kmetijskega, je dodal.