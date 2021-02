Epidemiološke številke so dobre, a sedaj stagniramo

Na dopoldanski vladni novinarski konferenci je sodeloval direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek.

Dr. Milan Krek. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v torek do polnoči na območju države opravili 5115 PCR testov in 19962 hitrih antigenskih testov ter potrdili 1097 novih okužb. Kot je znano, od minule sobote vse pozitivne rezultate na hitrih testih potrjujejo z metodo PCR. Sedemdnevno povprečje okuženih je v torek znašalo 838, kar je manj od 879 dan pred tem.Vlada bo tudi na današnjo sredo obravnavala epidemiološke razmere v državi in morebitne ukrepe. Novih sprostitev ni pričakovati, saj pogoja sedemdnevnega povprečja števila novih okužb in števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 za prehod v rumeno fazo še nista izpolnjena.Glede na zadnje podatke popušča predvsem pritisk na bolnišnice. Po vladnih podatkih je bilo včeraj hospitaliziranih 648 obolelih s covidom-19, 126 na intenzivni negi. Znova je umrlo veliko, 12 obolelih.Vladna govorka za covid-19je glede novih okužb izpostavila 150 v Ljubljani, 66 v Kopru, 34 v Celju, 51 v Mariboru, 14 v Cerknici, 20 v Škofljici, 16 v Trebnju in 22 v Domžalah.je povedal, da je po svetu še kar nekaj držav obremenjenih, v evropskem merilu pa situacija pretežno kaže na umirjanje. Med najbolj obremenjenimi območji so južna Švedska, Latvija, Litva, Češka, Portugalska in Španija, med državami z visoko obremenitvijo pa še vedno sodi tudi Slovenija.V ustrezno ugodnih pogojih za širitev lahko tudi nova seva, ki sta bistveno bolj virulentna – južnoafriški in angleški –, prevladata nad običajnim. V tem primeru lahko pričakujemo tretji val. Trenutna 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev za Slovenijo, ki je 551, kaže, da že dolgo časa nismo bili pri tako dobrih številkah, a napovedi za prihodnost niso dobre. Po strmem padcu novoodkritih primerov smo se zaustavili, verjetna je stagnacija, kar z epidemiološkega vidika ni dobro.»To je sicer prognoza, ki ni lepa. Želel bi, da bi bilo drugače,« je dodal.Kot spodbuden je izpostavil trend cepljenja. Po njegovi oceni cepimo zelo hitro, po številu cepljenih glede na število prebivalcev smo pred vsemi sosedami. Do 14. februarja je bilo s prvim odmerkom cepljenih 70.888 ljudi, z drugim pa 47.693. Skupno so razdelili 146.124 odmerkov cepiva. V aktualnem mesecu sicer pričakujejo dobavo nekaj več kot 127.000 odmerkov cepiv, v marcu pa več kot 129.000 odmerkov. Marčevska ocena velja za cepivi Pfizer in Moderna, za AstraZeneco količina še ni znana. Po nekdanjih, decembrskih pričakovanjih bi morala AstraZeneca že prevladovati, a se z njo zapleta na evropski ravni.Do 14. februarja so skupno evidentirali 1312 primerov neželenih učinkov pri cepljenju s Pfizerjem, pri Moderni 6, pri AstraZeneci 5. V največ primerih je šlo za splošne težave in spremembe na mestu cepljenja, sledijo učinki na prebavila, psihiatrične motnje, kri in llimfatični sistem, presnovne in prehranske motnje ...Kot je znano, so zaenkrat v Sloveniji registrirana ta tri cepiva, med njimi ni mogoče izbirati. Obe mRNA cepivi, Pfizer in Moderna, bodo uporabljali za osebe, starejše od 80 let, oskrbovance DSO in zdravstvene delavce, starejše od 65. let. Cepivo AstraZeneca pa bo prioritetno uporabljeno za kronične bolnike do 64 let ter nepokretne osebe, ki se bodo cepile na domu.Glede prednostnih kriterijev in vrstnega reda pri cepljenju znotraj najstarejše starostne kategorije nad 80 let je povedal, da načrtujejo, da bi do prihodnjega tedna pocepili vse v tej kategoriji, ki so na seznamih osebnih zdravnikov. Se pa vedno znova javljajo novi, ki so se za cepljenje odločili kasneje.Vlada bo danes med drugim obravnavala novo strategijo cepljenja, in sicer predvsem zaradi prihoda novega cepiva AstraZeneca. Nova strategija bo širši dokument, ki bo sodeč po Krekovih besedah omogočil še boljši potek cepljenja.Kot je dodala Bratuševa, strategije cepljenja sicer po njenih informacijah ne bo na dnevnem redu današnjega zasedanja vlade. Na vprašanje novinarja glede tega, kaj bo, ni odgovorila.