V zadnjih 14 dnevih zelo nizko število okužb v domovih

Krivulja pandemije v osmem tednu letošnjega leta znova zrasla

Nuška Čakš Jager. FOTO: zajem zaslona/STA

Na dopoldanski vladni novinarski konferenci je sodelovala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ. Kot običajno, je bila tudi tokrat pred sredinim vladnim zasedanjem na Brdu tema konference pregled stanja epidemije v Sloveniji pa tudi svetu. Od tega so odvisni vladni ukrepi.Včeraj so na območju Slovenije potrdili še 952 novih okužb, hospitaliziranih je 485 bolnikov s covidom-19, od tega 92 na intenzivni negi. Umrli so še štirje oboleli. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 728, kar je nižje kot včeraj.Večjih sprostitev ukrepov na nivoju države ni pričakovati, saj se epidemiološke razmere bistveno ne izboljšujejo. Glede na to, da jugovzhodna Slovenija ne izpolnjuje več pogojev za rumeno fazo, pa utegne vlada sprejeti tudi kakšne spremembe na ravni posameznih statističnih regij.Na ministrstvu za notranje zadeve so napovedali, da bodo razmislili o določenem rahljanju policijske ure. ki je v Sloveniji v veljavi že 140 dni. Ministerje napovedal, da bo najverjetneje predlagal zamik začetka prepovedi gibanja na 22. uro, in sicer konec meseca.Vladna govorkaje sicer glede včerajšnjega dne izpostavila števila novih okužb v naslednjih občinah: v Ljubljani 121, Mariboru 50, Kopru 33, Celju 30, Kranju 26, Radovljici 23, Novi Gorici 18, Velenju 17, Kočevju in Piranu 16, Šentjurju in Kamniku 15, Domžalah in Tržiču 13, Sežani 12, Novem mestu, Izoli in na Jesenicah 11.Opozorila je še, da je število hospitaliziranih bolnikov v mreži slovenskih bolnišnic znova nižje od 500, kar je eden od obeh kriterijev prehoda države v rumeno fazo. Drugi je, da mora sedemdnevno povprečje okužb pasti pod 600.Nuška Čakš Jager je uvodoma povedala, da se situacija v svetu znova spreminja. Žal na slabše. Krivulja pandemije je v osmem tednu letošnjega leta znova zrasla, večinoma na račun Evrope. Zabeležili so že okoli 114 milijonov okužb in 2,5 milijona smrti. Jutri bo sicer od razglasitve pandemije s strani WHO minilo eno leto, je dodala. In ni še znakov, da bi se pandemija umirjala ali celo prekinila.Najvišja rast okužb je bila v minulem tednu v Srednji Evropi in na Švedskem, o rasti so poročali tudi v Franciji, Italiji, Poljski in Nemčiji. Sicer pa trend višanja okužb trenutno beležijo v večini držav. Izjeme so, denimo, Portugalska, Španija ali Malta.V Sloveniji je bilo včeraj 952 potrjenih primerov novih okužb. Štirinajstdnevna incidenca okužb na 10.000 prebivalcev je padla na 496, a ostaja v mednarodnem okviru visoka. Višja je le še na Češkem, Slovaškem in na Malti. Evropsko povprečje je trenutno nekaj nad 300.V zadnjih 14 dnevih beležimo zelo nizko število okužb v domovih. V njih so evidentirai le 15 okužb, večinoma pri novih stanovalcih. So pa te okužbe razpršene po celotni državi.V Sloveniji je opazen tudi spodbuden padec števila smrti, je še poudarila Čakš Jagrova. Tako v domovih kot splošni situaciji.Tedenska analiza širjenja okužb pri mladostnikih, otrocih in pedagoškem kadru v vzgojno-izobraževalnih ustanovah kaže, da ostaja delež prenosa okužb med vrtčevskimi otroki 1,72 odstotka in je stalen. V osnovni šoli se ta delež nekoliko viša, a je ta trend normalen. Pričakovan je dvig tega števila, zato je znova na mestu opozorilo na higienska pravila v njih.Tudi pri pedagoškem kadru je vrnitev v šolo prinesla porast okužb, a je krivulja po oceni Čakš Jagrove stabilna. Do največ okužb sicer prihaja v domačih okoljih, zato je potrebno resnično spoštovati odrejene karantene.Epidemiološka situacija je še vedno zaskrbljujoča, je sklenila. Znotraj evropskega prostora opozarjajo predvsem na širenje angleškega in junoafriškega seva.Ponovila je tudi mnenje NIJZ, da policijska ura v Sloveniji ta trenutek ni potrebna. A se na vladi obravnava interdisciplinarno, v skledu s predstavniki drugih področij.