V Slovenijo prihaja aprila 347.019 odmerkov cepiv

Včeraj, na zadnji dan velikonočnih praznikov, so na območju Slovenije odkrili 273 novih okužb, umrlo je še sedem obolelih s covidom-19. Število aktivnih okužb po aktualnih ocenah znaša 13.395, hospitaliziranih je 557 ljudi, od tega na intenzivni negi 132.Prav tako včeraj je svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje odločala o morebitnih spremembah pri vladnem semaforju sproščanja ukrepov glede na epidemiološko stanje v državi. Sprememb javnosti še niso predstavili. Jutri naj bi jih obravnavala vlada.Današnjo vladno novinarsko konferenco je vodil direktor Urada vlade za komuniciranje. Sodelovala sta koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19in predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. .Prva gostja dr. Tatjana Lejko Zupanc je za Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja navedla, da imajo trenutno hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je sicer manj kot ob vrhuncu epidemije pred novim letom, a bistveno več kot pred dvema tednoma.Na intenzivni negi jih je 43, vsi potrebujejo umetno predihavanje in so življenjsko ogroženi. V tretjem valu sicer zaznavajo zmanjšanje starejših bolnikov, na intenzivni enoti je trenutno povprečna starost 65 let. Moških je dvakrat več kot žensk, najstarejši bolnik šteje 96 let, najmlajši pa 31.Vzorec pridruženih bolezni je podoben kot v preteklosti, morda je več obolelih z imunsko oslabljenim sistemom. Redki so tisti, ki so sicer zdravi. Hospitalizirani so že bili tudi posamezni oboleli, ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19. Poteki bolezni pri vseh teh so bili sicer lahki, je dodala Lejko Zupančeva.Veliko je tudi zdravstvenih posledic prebolevanja covida-19, reakcije so zelo različne od svinčene utrujenosti dalje.Jelko Kacin je glede cepljenja predstavil aprilske dobave. 7. aprila pričakujejo 40.950 odmerkov Pfizerjevega cepiva, skupaj ta mesec 163.800 odmerkov. Pri Moderni bosta aprila le dve dobavi, skupno 30.400 odmerkov.AstraZeneca je 1. aprila dobavila 45.600 odmerkov, sledijo novi, skupaj aprila 133.819 odmerkov. Nazadnje registrirano cepivo podjetja Jonson & Johnson bo prišlo aprila v okviru dveh dobav, skupno 19.000 odmerkov ali nekaj več.Vlada skupaj v aprilu pričakuje dobavo 347.019 odmerkov cepiv. Kot je povedal Kacin, je svetovalna skupina včeraj zasedala pozno v noč. Bo še vedno mogoče dovolj prebivalstva precepiti do junija?Koordinator za logistični del cepljenja tega ni mogel potrditi, navedel je niz razlik med posameznimi cepilnimi centri. Inšpekcijski nadzor naj bi poskrbel za poenotenje. Kdaj bo steklo cepljenje ljudi, mlajših od 60 let, ni mogel napovedati.Tudi za prihodnost je napovedal, da cepiva ne bo mogoče izbirati. Pri nadaljnjih cepljenjih bodo namreč iste ljudi cepili z drugimi cepivi. Po Kacinovem mnenju je zaradi pojavljanja različnih sevov zelo pomembno, da imamo čim več različnih cepiv.