Padajoče število okuženih odpira vrata v rumeno fazo

Delo v domžalskem cepilnem centru



Porabili že več kot 1,2 milijarde doz cepiva

Po svetu se je do 10. maja s koronavirusom okužilo že skoraj 160 milijonov ljudi. FOTO: Lakruwan Wanniarachchi/AFP

Uspešno obvladujemo situacijo

Včeraj so na območju države potrdili še 491 novih okužb, pozitivnih je bilo 13,5 odstotka testov, kažejo podatki sledilnika za covid-19.Poleg tega je bilo opravljenih tudi 43.620 hitrih antigenskih testov. V bolnišnični oskrbi je bilo v ponedeljek 509 bolnikov s covidom-19, od tega 133 na intenzivni negi, v državi pa je trenutno aktivnih 8632 okužb.Na vladni novinarski konferenci so sodelovali epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju, direktorica ZD Domžaleiniz Instituta Jožef Stefan.Posnetek novinarske konference:Vladna govorka za covidje poudarila, da je delež na novo okuženih bistveno manjši, kot je bil pred tednom dni. Spodbudni so tudi podatki o sedemdnevnem povprečju okuženih, zato smo na dobri poti za prehod v rumeno fazo. Jutri bo o tem po posvetu s svetovalno skupino odločala vlada.Ker v javnosti ni jasno, kako naj ponudniki gostinskih storitev in nastanitev preverjajo oziroma opozorijo goste na pogoje za vstop v notranjost lokala ali prenočitev, je Bratuševa pojasnila, naj ponudniki goste opozorijo, da morajo biti testirani (PCR ali hitri antigenski test), preboleli ali cepljeni.Renata Rajapakse je pojasnila, da si kot povsod po Sloveniji želijo tudi v cepilnem centru Domžale hitro cepiti čim večje število ljudi, saj je to najučinkovitejši ukrep za preprečevanje širjenja virusa. Tako bomo nazaj dobili svobodo druženj, gibanja, potovanja, tako, kot je bilo nekoč.Cepljenje izvajajo v Športnem parku Domžale. Od začetka je bil poseben izziv logistika naročanja, a zanimanje za cepljenje je, saj, kot se je izrazila, telefonske linije pregorevajo.Glede odpovedi cepljenja z AstraZeneco je povedala, da se pri posameznikih pojavljajo zadržki oziroma odpovedi, kar seveda upoštevajo. A mora potem kandidat počakati na drugo primerno cepivo.Pregled epidemioloških razmer je predstavila Irena Grmek Košnik.Do 10. maja je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) okuženih skoraj 158 milijonov ljudi po svetu, umrlo pa je 3,3 milijona ljudi s covidom-19. Od začetka cepljenja do omenjenega datuma so porabili že nekaj več kot 1,2 milijarde doz cepiva.Realno število okuženih je sicer gotovo še višje, saj vse države ne testirajo enako, a je Grmek Košnikova poudarila, da evropske države testirajo veliko.Stopnja smrtnosti se v zadnjih 14 dneh v vseh evropskih državah, razen na Hrvaškem in v Litvi, zmanjšuje.V Sloveniji ukrepe še naprej prilagajajo epidemiološki sliki. Za prenos okužb, kot je še enkrat poudarila, je ključno upoštevanje zaščitnih ukrepov, ki pa sami po sebi niso dovolj učinkoviti. Cilj bo dosežen le s cepljenjem.Na novinarsko vprašanje, ali je bilo dovolj narejenega za promocijo cepljenja, saj je še vedno veliko skeptikov, je povedala, da naj bo vsak cepljeni ambasador cepljenja za naprej. Kot epidemiologinja in zdravnica dnevno sprejema klice sorodnikov, prijateljev, znancev in pri tem ravna kot ambasador cepljenja.Leon Cizelj je že na začetku napovedal, da bo tokrat za spremembo »med navajanjem številk tudi kakšna pozitivna«. Glede na širjenje angleške različice, ki je zaznamovala zadnji val, pravi, da smo naredili veliko delo.Veseli ga, da najhitreje od vsega narašča precepljenost. To pa ima že vidne rezultate. Nekaj k temu doda tudi prekuženost, ampak teh je vse manj.Po Cizljevih besedah smo po številkah že v rumeni fazi, saj dobro obvladujemo situacijo. Še enkrat je spomnil, da več ko bo cepljenih, manj bo neprijetnih ukrepov, in pričakuje, da bo jutri razglašena rumena faza, kar pomeni precejšnje sproščanje ukrepov.Padanje števila okužb je še naprej odvisno od samozaščitnih ukrepov in števila cepljenih, je prepričan Leon Cizelj.