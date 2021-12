Poklukar: Zdravstvo vam v en glas sporoča, cepite se!

Včeraj so v Sloveniji ob 5022 opravljenih testih po metodi PCR potrdili 1278 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je znašal 25,4 odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 19.395 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1253, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 920.

Delež pozitivnih testov je bil včeraj za 1,9 odstotne točke nižji v primerjavi s sredo, ko je znašal 27,3 odstotka. Število aktivnih okužb je bilo za 465 nižje kot dan prej. Za pet se je znižalo sedemdnevno povprečje, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 22.

Na današnji vladni novinarski konferenci so sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, poveljnik Republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin. Izjave si lahko ogledate v videu:

Minister za zdravje Janez Poklukar je uvodoma povedal, da bodo Dnevi cepljenja; Stopimo skupaj, varno in zdravo v leto 2022 potekali od 19. do 23. decembra. Opomnil je, da se brez pomoči županov, zdravstvenih domov, Rdečega križa in Civilne zaščite ne bi mogli zgoditi. Nikjer se ne bo potrebno naročiti – izjema je cepljenja otrok –, povsod bo omogočena tudi izbira cepiva. 62 cepilnih centrov bo odprtih od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer, v vsaki izmed statističnih regij pa bo odprt tudi center, kjer se bo mogoče cepiti tudi ponoči oziroma med 20. in 8. uro.

Mobilne centre za cepljenje z urniki, ki se bodo prilagajali lokalnim potrebam, je sicer napovedal v vseh 212 slovenskih občinah. O dnevih je bilo sicer v zadnjih dnevih že veliko govora.

Kot dobro prakso je omenil Borovnico, kjer bodo cepili kar v lovskem domu, pa, denimo, različne prakse v krajih, kot so Črnomelj, Mirna Peč, Tolmin in drugi. Cepljenje bo tudi v denimo, psihiatrični bolnišnici v Begunjah. Aktivnosti bodo povsod prilagojene lokalnemu okolju, je napovedal. Pri organizaciji delujejo tudi preko društev in nevladnih organizacij. Minister se je posebej zahvalil županom, Civilni zaščiti in Rdečemu križu.

Glavni cilj teh ekip je doseči čim boljšo precepljenost, ker nas le ta pelje v zdravo leto 2022, je ponovil. »To je najbolj zdrava odločitev za našo skupno prihodnost, najučinkovitejši ukrep, ki ga lahko predlagamo. Zdravstvo vam v en glas sporoča: Cepite se! Odvrzite vse dvome in strahove. 8,5 milijarde odmerkov se je izkazalo za varne.« je povedal.

Natančnega števila premestitev medicinskega osebja zaradi prihajajočih dnevov minister ni poznal, je povedal. Kaj, če obiska cepilnih centrov, denimo ponoči, ne bo? Gre za demonstracijsko odločitev zdravstva, da bi naredilo vse, da bi dosegli ustrezno precepljenost, je povedal in znova izpostavil, da je ključna povezava precepljenosti z zasedenostjo intenzivnih oddelkov bolnišnic.

Poklukar je napovedal še, da bo na popoldanskem zasedanju vlade podprl predog, da se veljavnost covidinega potrdla po 1. februarju omeji na 270 dni. Glede tega, koliko časa bo po poživitvenem odmerku veljalo digitalno covidno potrdilo, pa je še več neznank in odprtih vprašanj. To bo odvisno od epidemiološke situacije v Evropi.

Poudaril je, da se bo morala tudi o obveznem cepljenju odviti družbena razprava. »Verajmem, da se bližamo trenutku, ko bomo kot družba morali sprejeti stališče do necepljenih,« je povedal.

Razpravo o tem, kako bo stroka vplivala na praznovanje božičnih in novoletnih praznikov, je napovedal za prihodnji teden.

Srečko Šestan je napovedal, da bo Civilna zaščita vsem občinam pomagala po najboljšim močeh. Tudi dam je vsem sodelujočim zaželel srečo in vsem zdravje. Župani so tisti, ki bodo lahko razpolagali s pomočjo CZ. Poteza bo na lokalnih skupnostih.

Tudi Cvetka Tomin je pozvala, da »naredimo vse in skupaj premagamo epidemijo čim prej. Lokalno se trudimo pomagati na čim boljši način.« Rdeči bo pomagal z obveščanjem, informiranjem prebivalcev, s prostovoljci, ki bodo pomagali, denimo, s prevozom na cepilna mesta,